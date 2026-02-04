ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
130
2 хв

"Висипатися" чи "відсиплятися": як правильно говорити українською

Використання звичного для багатьох слова у контексті відпочинку є калькою з російської мови.

Дар'я Щербак
Пробудження

Пробудження / © tvjam.ru

Українська мова щодня стикається з викликами очищення від запозичень та кальок, які глибоко вкоренилися у побутовому спілкуванні. Однією з найпоширеніших помилок є використання слова «висипатися», коли йдеться про повноцінний сон.

Філологиня та літературна редакторка Ольга Васильєва на своїй сторінці в соцмережі розставила крапки над «і».

За словами експертки, вживання дієслова «висипатися» у значенні «спати досхочу» є помилковим. Це пряма калька з російської мови. В українській літературній мові слово «висипатися» має чітко окреслене значення — «випадати, сиплячись». Тобто висипатися може борошно з дірявого мішка, зерно або пісок, але аж ніяк не людина.

«Коли в мене запитують, чи висипаюся я, то відповідаю, що поки вдається не висипатися і не розсипатися, а от висиплятися вдається не завжди», — іронічно зауважила Васильєва.

Мовознавиця підкреслила: у жодному авторитетному словнику української мови ви не знайдете слова «висипатися» у значенні відпочинку.

Як говорити правильно

Фахівчиня наголошує, що для позначення процесу тривалого сну, який відновлює сили, в українській мові існує єдиний нормативний варіант — «відсиплятися».

Саме це слово означає «спати довго, відновлюючи сили після перевтоми або недосипання».

Тож, якщо ви хочете звучати грамотно, варто запам’ятати просте правило:

  • Речовини — висипаються.

  • Люди — відсипляються.

Нагадаємо, мовні експерти звертають увагу, що поширене слово «першить», яким українці часто описують неприємні відчуття в горлі під час застуди, не є нормативним для української мови. Про це пояснював журналіст і популяризатор української мови Рамі Аль Шаєр, наголошуючи, що це калька з російської і вона відсутня в академічних словниках.

Натомість в українській мові існує правильний відповідник — «пирхота», яким коректно позначають лоскіт, сухість або подразнення в горлі. Фахівці закликають використовувати саме цей термін у повсякденному мовленні та під час звернення до лікарів чи фармацевтів.

