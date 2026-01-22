Витратила 14 тисяч доларів: як жінка склала іспит на водіння з 960-ї спроби

Реклама

Жінка з Південної Кореї увійшла в історію, склавши іспит на водіння лише з 960-ї спроби та витративши понад 14 тисяч доларів.

Про це пише Unilad.

68-річна (на момент складання іспиту — 69-річна) Ча Са-Сун встановила рекорд Гіннеса і стала символом наполегливості та сили волі.

Попри те, що водійське посвідчення вона отримала ще 15 років тому, історія Са-Сун і досі спричиняє захоплення в усьому світі. Про неї згадують міжнародні ЗМІ, британська автомобільна сервісна компанія RAC та користувачі соціальних платформ, зокрема Reddit.

В інтерв’ю The New York Times Ча Са-Сун розповіла, що почала вчитися керувати автомобілем лише у 60 років. За її словами, раніше вона була «занадто зайнята вихованням чотирьох дітей».

Найскладнішим для неї виявився не лише практичний, а й теоретичний іспит. Як зазначає компанія RAC, яка назвала жінку «національною знаменитістю за її наполегливість і відданість», Са-Сун мала труднощі з обома етапами отримання водійських прав.

Першу спробу скласти письмовий іспит вона зробила у квітні 2005 року, однак провалилася. Втім, жінка не здалася і продовжувала приходити знову і знову. За підрахунками, вона складала іспити з частотою, еквівалентною «одному іспиту на день, п’ять днів на тиждень протягом трьох років», доки зрештою не змогла подолати теоретичну частину.

Після цього на неї чекав ще складніший етап — практичний іспит, який вона складала понад 100 разів. Загалом Ча Са-Сун пройшла через 960 спроб, перш ніж отримала водійське посвідчення. Один із користувачів YouTube охарактеризував її історію словами: «Жінка з чистою рішучістю і сильною волею».

Сама Са-Сун пояснює свою наполегливість практичними причинами. Водійські права були їй потрібні, аби самостійно їздити на роботу, де вона продавала овочі, а також возити онуків до зоопарку.

День, коли вона нарешті склала іспит, став справжнім святом. Інструктор автошколи Jeonbuk Driving School розповів The New York Times: «Ми всі вийшли, вітали її, обіймали та дарували квіти».

За оцінками, лише на складання іспитів Ча Са-Сун витратила понад 14 тисяч доларів — не враховуючи вартості численних уроків водіння. Інструктор зізнався: «Ми не наважувалися сказати їй, щоб вона кинула, бо вона продовжувала приходити».

Історія отримала щасливе завершення: дізнавшись про рекорд, південнокорейський автовиробник Hyundai подарував жінці новий автомобіль вартістю близько 15 тисяч доларів.

