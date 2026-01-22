ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Жінка за кермом

Жінка за кермом / © pixabay.com

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
333
Час на прочитання
2 хв
Жінка за кермом

Витратила 14 тисяч доларів: як жінка склала іспит на водіння з 960-ї спроби

69-річна жінка з Південної Кореї увійшла до Книги рекордів Гіннеса, склавши іспит на водіння лише з 960-ї спроби та витративши на це понад 14 тисяч доларів.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

Жінка з Південної Кореї увійшла в історію, склавши іспит на водіння лише з 960-ї спроби та витративши понад 14 тисяч доларів.

Про це пише Unilad.

68-річна (на момент складання іспиту — 69-річна) Ча Са-Сун встановила рекорд Гіннеса і стала символом наполегливості та сили волі.

Попри те, що водійське посвідчення вона отримала ще 15 років тому, історія Са-Сун і досі спричиняє захоплення в усьому світі. Про неї згадують міжнародні ЗМІ, британська автомобільна сервісна компанія RAC та користувачі соціальних платформ, зокрема Reddit.

В інтерв’ю The New York Times Ча Са-Сун розповіла, що почала вчитися керувати автомобілем лише у 60 років. За її словами, раніше вона була «занадто зайнята вихованням чотирьох дітей».

Найскладнішим для неї виявився не лише практичний, а й теоретичний іспит. Як зазначає компанія RAC, яка назвала жінку «національною знаменитістю за її наполегливість і відданість», Са-Сун мала труднощі з обома етапами отримання водійських прав.

Першу спробу скласти письмовий іспит вона зробила у квітні 2005 року, однак провалилася. Втім, жінка не здалася і продовжувала приходити знову і знову. За підрахунками, вона складала іспити з частотою, еквівалентною «одному іспиту на день, п’ять днів на тиждень протягом трьох років», доки зрештою не змогла подолати теоретичну частину.

Після цього на неї чекав ще складніший етап — практичний іспит, який вона складала понад 100 разів. Загалом Ча Са-Сун пройшла через 960 спроб, перш ніж отримала водійське посвідчення. Один із користувачів YouTube охарактеризував її історію словами: «Жінка з чистою рішучістю і сильною волею».

Сама Са-Сун пояснює свою наполегливість практичними причинами. Водійські права були їй потрібні, аби самостійно їздити на роботу, де вона продавала овочі, а також возити онуків до зоопарку.

День, коли вона нарешті склала іспит, став справжнім святом. Інструктор автошколи Jeonbuk Driving School розповів The New York Times: «Ми всі вийшли, вітали її, обіймали та дарували квіти».

За оцінками, лише на складання іспитів Ча Са-Сун витратила понад 14 тисяч доларів — не враховуючи вартості численних уроків водіння. Інструктор зізнався: «Ми не наважувалися сказати їй, щоб вона кинула, бо вона продовжувала приходити».

Історія отримала щасливе завершення: дізнавшись про рекорд, південнокорейський автовиробник Hyundai подарував жінці новий автомобіль вартістю близько 15 тисяч доларів.

Нагадаємо, у МВС назвали 5 помилок, яких припускаються майбутні водії.

Дата публікації
Кількість переглядів
333
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie