Цікaвинки

Цікaвинки
343
2 хв

Витратила копійки — отримала скарб: жінка купила у секондгенді рідкісні колекційні іграшки

Звичайний похід до благодійного магазину став для британки справжньою удачею — вона придбала рідкісні іграшки Jellycat за копійки.

Автор публікації
Софія Бригадир
Іграшки Jellycat. Фото: Jellycat

Іграшки Jellycat. Фото: Jellycat

Британка Емі Дейнс, відома своєю любов’ю до секондгендів, натрапила на справжній скарб. Під час шопінгу в благодійному магазині вона помітила у кошику дві м’які іграшки від бренду Jellycat — компанії, чиї вироби цінують колекціонери за унікальний дизайн і відмінну якість.

Про це повідомило видання Mirror.

«Сьогодні я знайшла два дуже рідкісні речі в благодійному магазині, які я шукала дуже давно», — розповіла Емі у відео, яке швидко розлетілося TikTok.

Першим трофеєм став великий плюшевий кролик Jellycat, який зазвичай коштує 40–60 фунтів стерлінгів (приблизно 2 200–3 300 грн — Ред.). На ціннику було лише 3 фунти (приблизно 165 грн — Ред.), але на касі продавчиня взяла з неї всього 1 фунт (приблизно 55 грн — Ред.).

Згодом Емі відкопала ще одну перлину — шерстистого мамонта Jellycat, який зараз продається онлайн приблизно за 68 фунтів (приблизно 3 740 грн — Ред.). У підсумку вона заплатила лише 2 фунти (приблизно 110 грн — Ред.) за обидві іграшки й планує виставити їх на аукціоні Tilt.

Коментарі під відео не забарилися.

«Абсолютно чудові знахідки. Не впевнений на 100%, що зайчик коштує 40-60 фунтів стерлінгів, інші кольори точно коштують багато, але кремовий та бежевий зазвичай не продаються дорого», — написав один користувач.

Інший додав: «Не можу повірити, що вони взяли з вас по 1 фунту стерлінгів з кожного! Яка знахідка, вам пощастило».

Та не всі були у захваті. Дехто звинуватив Емі в тому, що вона мала б заплатити повну суму, адже магазин працює на благодійність.

У відповідь жінка пояснила: «Я дала їм саме те, що вони хотіли. Вона побачила ціну і сказала, що всі товари знижено до 1 фунта стерлінгів».

Іграшки Jellycat давно стали об’єктом колекціонування. Через обмежені випуски їхня ціна на вторинному ринку може сягати десятків або навіть сотень фунтів.

Нагадаємо, жителька Львова здивувала знахідками у магазині секондгенд. Вона розповіла, що знайшла там 100 доларів та нову сукню, вартість якої 200 євро.

343
