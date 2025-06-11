Вивіска на будівлі військторгу в "ЛНР" викликала ґвалт у Z-блогерів: фото

Російський військовий / © Associated Press

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На території окупованої Луганської області, яку росіяни називають “ЛНР”, на будівлі військторгу з’явилася вивіска, яка викликала обурення у російських Z-блогерів.

Про це повідомляє Telegram-канал «Астра».

Як видно на опублікованому в мережі фото, поруч із великим банером військторгу «Шторм», на якому зображені фігури російських солдатів, над головним входом до будівлі з’явилася вивіска «Свіже м’ясо».

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Доповнює картинку російський триколор, який майорить над цим написом, що влучно характеризує особовий склад армії РФ.

© ASTRA

З цього приводу так званий «воєнкор» Котенок уже написав обурливий допис у мережі. Пропагандист вважає, що такі випадкові збіги «можуть підривати бойовий дух сильніше, ніж приліт „Хаймарса“.

При цьому він пригрозив, що тими, хто «розважається так», повинні займатися компетентні органи.

Нагадаємо, на окупованій Луганщині відсоток самогубств серед військових РФ є одним із найвищих серед усіх окупованих територій.

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