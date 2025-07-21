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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Визнану померлою жінку повернули до життя: вона шокувала тим, що побачила

Ніколь Меєвс шокувала своєю розповіддю про пережитий досвід: тунель світла, зустріч з неземними істотами та усвідомлення, що земне життя — ілюзія.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ніколь Меєвс, яка пережила клінічну смерть

Ніколь Меєвс, яка пережила клінічну смерть / © Jam Press

Жительку Греції Ніколь Меєвс, яку офіційно визнали мертвою на дві хвилини, а потім реанімували, розповіла про шокувальні речі, які вона пережила за ці 120 секунд.

Про це пише Daily Mail.

Унаслідок серйозних ускладнень під час пологів у Ніколь зупинилося серце. І тепер вона поділилася своєю надзвичайною історією. Жінка пригадує, як її свідомість ніби «відокремилася» від тіла, і вона опинилася в тунелі світла, тоді як фізичне тіло лежало нерухомо на лікарняному ліжку. За словами 49-річної Ніколь, на «тому боці» не існувало ні часу, ні страху.

«Я опинилася в тунелі з блакитного й білого світла — це був не промінь, а коридор, який був наче живий. Це не було страшно. Це було, наче мене кликали додому. Світло мало температуру, тон, майже як музика, зроблена з води», — описала свій досвід жінка.

Після проходження крізь це світло вона потрапила до місця, яке описує як «безмежний сяючий простір».

«Кольори були не з цього світу — світлі сріблясті відтінки, м’які фіолетові, глибокі яскраво-сині — і вони не напружували очі. Простір був величезний, більший за будь-яку земну споруду, і все пульсувало ніжно, як серцебиття. І тоді я їх побачила», — поділилася Ніколь.

Жінка розповідає, що її зустріли істоти з синюватою шкірою та людськими рисами — дуже схожі на персонажів із фільму «Аватар».

Хоча їхня мова була їй незрозумілою, Ніколь каже, що вони передавали свої думки телепатично, пояснюючи, що земне життя — це ілюзія, а справжнє існування починається після смерті.

«Два високі створіння сиділи на троноподібних мармурових сидіннях, що сяяли енергією. Їхні очі були великі й індигові, сповнені доброти й визнання. Вони виглядали як люди, але мали ніжні зябра на щоках. Замість ніг я бачила у них риб’ячі хвости, вкриті лускою. Вони були і чоловічими, і жіночими одночасно. Вони не говорили словами — але я розуміла все, що вони хотіли мені передати», ­– розповіла жінка.

Ніколь, яка втратила дитину під час пологів, запам’ятала слова цих істот: їй не судилося мати дітей, бо її справжнє призначення — передавати людям знання про «той бік».

Ніколь Меєвс / © Jam Press

Ніколь Меєвс / © Jam Press

Попри те, що в реальному часі минуло лише кілька хвилин, для жінки це здавалося вічністю. Потім її несподівано «повернули» до тіла.

«Я почувалася настільки впізнаною, настільки зрозумілою, як ніколи в житті; я не хотіла повертатися. Я знала це місце, відчувала його — і щиро вірю, що це — справжній дім, звідки ми всі прийшли. Я зрозуміла, що смерть — це не кінець, а повернення до нашого істинного життя», — розповіла Ніколь.

Після повернення її чоловік, 65-річний лікар на ім’я Христос, намагався розмовляти з жінкою, але Ніколь відповідала високим тоном незнайомою мовою, якої ніколи не вивчала.

«Це звучало як клацання дельфінів. Це тривало кілька хвилин і шокувало всіх навколо. Але я не могла це зупинити — воно йшло крізь мене, а не з мене. Мої відчуття були загострені — я чула емоції в людських голосах як кольори. Я повернулася зовсім іншою, ніби народилася заново», — описала пережите жінка.

Вона зізнається, що після цього не переживала повторної клінічної смерті, але регулярно бачить у видіннях тих самих синіх істот, які зустріли її «по той бік».

Ніколь переконана, що це представники міжвимірного народу Апкаллу — не прибульці, а напівбоги, які, згідно з давніми переказами, подарували людству цивілізацію.

Тепер мета жінки — нести світу головне послання: «любов сильніша за смерть».

«Любов завжди перемагає. Це — місце, звідки ми прийшли. Ми всі — одна велика родина, незалежно від кордонів, культур, релігії чи політики. Усе, що існує, походить з однієї іскри. Що більше ми тримаємося за страх, ненависть і брехню, то легше контролювати людство. Щоб створити рай на Землі, ми маємо щодня поширювати любов. Я більше не боюся смерті — бо знаю, що на мене чекає по той бік. Це був початок, а не кінець», — розповіла Ніколь.

До слова, раніше троє мешканців різних штатів США, які пережили клінічну смерть, розповіли про дивовижний збіг: усі вони отримали однакове послання з потойбічного світу. За словами людей, земне існування — це лише ілюзія або сновидіння, тоді як справжнє життя починається лише після смерті.

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