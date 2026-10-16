Вижила після падіння з висоти 10 тисяч метрів без парашута: неймовірна історія стюардеси

Літак. Ілюстративне зображення / © pexels.com

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22-річна сербська бортпровідниця Весна Вулович вижила після падіння з висоти близько 10 тисяч метрів під час авіакатастрофи над Чехословаччиною у 1972 році. Вона була єдиною, хто врятувався з 28 людей на борту літака.

Про це пише видання Bored Panda.

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Вибух у повітрі

Катастрофа сталася 26 січня 1972 року під час рейсу 367 югославської авіакомпанії JAT зі Стокгольма до Белграда з проміжною зупинкою в Копенгагені. Літак McDonnell Douglas DC-9-32 вибухнув у повітрі приблизно через 46 хвилин після вильоту з данської столиці, коли перебував на висоті близько 10 тисяч метрів.

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Унаслідок катастрофи загинули 27 пасажирів і членів екіпажу. Вулович, яка працювала бортпровідницею, вижила після падіння уламків літака поблизу села Србська Каменице на території тодішньої Чехословаччини, нині Чехії.

Що допомогло їй вижити

За даними Bored Panda, Вулович опинилася затиснутою у хвостовій частині літака важким візком для їжі. Це могло захистити її від частини удару та повітряного потоку після руйнування фюзеляжу. Хвостова частина впала на засніжений схил, що, ймовірно, пом’якшило зіткнення із землею.

Першим її знайшов Бруно Хонке — колишній військовий медик, який надав їй допомогу до прибуття рятувальників.

Бортпровідницю доправили до лікарні в Празі. Вона зазнала тяжких травм: перелому черепа, хребців, таза, ребер і ніг. Після катастрофи Вулович певний час була паралізована нижче пояса та перебувала в комі. Однак приблизно через десять місяців реабілітації вона знову почала ходити.

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Бортпровідниця Весна Вулович / © Associated Press

Сама жінка не пам’ятала ні вибуху, ні падіння. Її останнім спогадом було привітання пасажирів, які сідали на борт у Копенгагені.

Що стало причиною катастрофи?

За офіційною версією, літак знищив вибуховий пристрій, закладений у валізі в передньому багажному відсіку. Відповідальність за атаку, як повідомлялося, взяв на себе анонімний співрозмовник, який назвався хорватським націоналістом. Водночас конкретних винуватців у цій справі офіційно не встановили.

У 2009 році журналісти-розслідувачі висунули альтернативну версію: за їхніми твердженнями, літак міг перебувати на значно меншій висоті, близько 800 метрів, коли його випадково збив чехословацький військовий винищувач. Ця версія не замінила офіційного пояснення катастрофи.

Подальша доля стюардеси

У 1985 році Вулович отримала сертифікат Книги рекордів Гіннеса за виживання після падіння з найбільшої висоти без парашута.

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Після одужання вона хотіла повернутися до роботи бортпровідницею, але авіакомпанія запропонувала їй офісну посаду. Згодом Вулович стала відомою громадською активісткою, виступала за демократичні зміни та мир у Сербії.

Весна Вулович померла у Белграді в грудні 2016 року у віці 66 років. Її історія залишається одним із найвідоміших випадків виживання після падіння з екстремальної висоти без парашута.

Нагадаємо, біля узбережжя американського штату Массачусетс знайшли уламки літака Gulfstream G100, який зник під час медичної евакуації з Бермудських островів до Бостона. На борту перебували шестеро людей, їхні пошуки тривають.

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