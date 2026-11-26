У Китаї винайшли робота для прання взуття, Фото: Brolan

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Китайська компанія Brolan розробила побутовий пристрій ClearX, призначений для автоматичного прання, сушіння та дезінфекції взуття вдома. Апарат орієнтований на користувачів, яким потрібно регулярно чистити взуття без ручного прання. За 90 хвилин взуття проходить повний цикл очищення та дезінфекції.

Про це пише New Atlas.

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Для прання взуття винайшли новий прилад: чим він особливий

Перед стартом система сканує довжину взуття й автоматично визначає потрібний алгоритм роботи. Очищення виконує роботизований маніпулятор, що рухається у трьох осях: він рівномірно притискає до поверхні валики з оксамитовим покриттям і подає мийний розчин разом із насиченими бульбашками струменями води. Завдяки цьому бруд і жир вимиваються навіть із важкодоступних місць.

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Вбудовані сенсори контролюють силу натиску валиків, поки взуття обертається на тримачах. Це забезпечує обробку всієї поверхні. За один стандартний цикл пристрій використовує близько літра води. Після миття взуття брудна вода зливається в окремий контейнер.

Далі вмикається обдув теплим повітрям, температура якого не перевищує 50 °C. Щадний режим дозволяє висушити пару зсередини та ззовні, а також не пошкодити клей. Таке сушіння не провокує усадку матеріалів і не змінює форму взуття.

Наприкінці миття камера наповнюється озоном, який нейтралізує бактерії — джерело неприємного запаху — і знезаражує взуття перед носінням. Принцип роботи розробники показали на відео:

Цей апарат може впоратися навіть зі складними забрудненнями. У ньому можна прати взуття зі звичайної та лакованої шкіри, матеріалів із захисним покриттям, канвасу, текстилю та комбінованих тканин. Натомість таке миття не підійде для необробленої натуральної шкіри, замші та нубуку.

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Через габарити високі чоботи та масивне зимове взуття в камеру для прання не влізуть. Розробники вважають, що такий апарат для догляду має зацікавити людей, які мають великі колекції взуття і не хочуть самостійно його мити.

Компанія Brolan з Шеньчженя запустила збір коштів на випуск ClearX на майданчику Kickstarter. Для учасників кампанії ціна пристрою становить 550 доларів США, тоді як у роздрібному продажі його планують пропонувати за 899 доларів.

Сума зібраних внесків на виробництво вже наблизилася до 400 тисяч доларів. Відправлення по всьому світу нової розробки заплановане з червня 2027 року.

Як правильно прати взуття в машинці

Нагадаємо, у пральній машині безпечно прати лише взуття зі щільного текстилю, канвасу, бавовни, нейлону та синтетичної сітки, тоді як вироби з натуральної шкіри, замші, нубуку, велюру, зі складним декором чи дерев’яною підошвою прати категорично заборонено.

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Перед завантаженням у барабан підошву та верх взуття слід очистити від бруду й камінців, вийняти шнурки та устілки, а кожен черевик покласти в захисний мішок чи наволочку й додати в барабан старі рушники для амортизації ударів.

Прати взуття потрібно на делікатному або спеціальному режимі за температури не вище 30 °C, щоб не зруйнувати термоклей. Використовуйте лише рідкі мийні засоби без кондиціонерів, а віджим бажано вимкнути або обмежити до 400 обертів на хвилину. Сушити взуття можна лише природним шляхом на сушарці чи підвіконні без прямих сонячних променів.

Взуття можна набити білим папером чи паперовими рушниками.

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