"Я бачу багато королеви в Шарлотті": шанувальники помітили разючу подібність дівчинки з Єлизаветою ІІ

"Я бачу багато королеви в Шарлотті": шанувальники помітили разючу подібність дівчинки з Єлизаветою ІІ

Королівська родина опублікувала різдвяну листівку.

Кенсінгтонський палац опублікував нову сімейну різдвяну листівку герцогів Кембриджських, на якій принц Вільям, його дружина Кейт Міддлтон та їхні діти.

Знімок з'явився на офіційній сторінці герцогів у Instagram.

"Раді поділитися новим фото нашої сім'ї, який цього року і став нашою різдвяною листівкою", - йдеться у дописі.

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Зазвичай герцоги роблять фото біля свого будинку у Норфолку, де святкують Різдво. Втім, як листівку цього року вони обрали світлину, яку зробили під час сімейної поїздки до Йорданії.

На фотографії Кейт Міддлтон сидить в елегантній легкій сукні кольору хакі. Принц Вільям - у поло, яке у тон наряду дружини, та бежеві шорти. На юній принцесі Шарлотті - сукня в синю клітку. Джордж вбраний у сорочку з коротким рукавом. Луї позував у футболці у смужку та білих шортах.

Цього разу більшість коментарів прихильників королівської родини присвячені не Кейт і Вільяму, а їхній трійці дітей. Восьмирічний Джордж, шестирічна Шарлотта і трирічний Луї отримали чимало коментарі: "Прекрасне фото! Діти ростуть так швидко", "Діти вже такі дорослі".

Але найбільше відгуків отримала Шарлотта. Користувачі Мережі помітили разючу подібність дівчинки з королевою Єлизаветою ІІ:

"Шарлотта виглядає зовсім як її Величність королева Єлизавета, коли та була зовсім маленькою",

"А вам не здається, що Шарлотта схожа на королеву?",

"Прекрасна картина, принцеса Шарлотта - це просто образ королеви",

"Я бачу багато королеви в Шарлотті!".

Як повідомлялося, восьмого грудня у Віндзорському абатстві герцогиня Кембриджська вийшла на сцену як ведуча різдвяного концерту, який вона організувала спільно з благодійним королівським фондом The Royal Foundation.

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