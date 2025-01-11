Я бачу в дзеркалі горгулью: жінка звинувачує псевдолікаря лікаря в невдалих процедурах

60-річна Андреа з Великої Британії розповіла, що після невдалих косметологічних процедур з філерами її обличчя змінилося до невпізнаваності. Жінка каже, що тепер виглядає "як горгулья" і навіть ховає своє обличчя під час виходів на вулицю, бо боїться насмішок.

Про це повідомило видання BBC.

Косметологічна клініка, в якій Андреа проходила процедури, мала серйозні порушення. Їх проводив Шон Скотт, колишній тату-майстер, який видавав себе за лікаря.

"Я бачу в дзеркалі горгулью… Це щось жахливе, огидне. Я живу в нічному кошмарі кожен день" - розповідає жінка.

Андреа звернулася до клініки Reshape U у місті Халл у грудні 2021 року, щоб ввести філери в груди. Жінка довірилася клініці після того, як побачила рекламу на сайті, де вона позиціонувалася як "найкраща косметологічна клініка Йоркширу 2022 року". Скотт, який приймав її, на своїй табличці та у соціальних мережах називав себе "Доктор Шон Скотт, клінічний директор". Однак розслідування показало, що він не має медичної освіти. Чоловік розповів зізнався, що купив "почесний" докторський ступінь онлайн і використовував його для введення в оману клієнтів.

Протягом 10 місяців Андреа витратила тисячі фунтів на косметичні процедури, включаючи наповнювачі, ботокс та нитки. Під час понад 30 прийомів у пана Скотта, вона заявляє, що реакція після процедур лише погіршилася. Продавши коштовності та позичивши гроші, щоб сплатити за лікування, вона потрапила до лікарні в жовтні 2022 року, майже не зможучи розплющити очі.

Виявилося, що її ускладнення, ймовірно, стали результатом інфекції, яка може виникнути під час косметичних процедур, хоча зазвичай вона виникає через неналежне середовище або погані техніки. Експерти зазначають, що таку ситуацію рідко можна спостерігати у професіоналів з чистими умовами.

Експерти неодноразово закликали до введення жорстких регулювань у косметологічній сфері. Хоча з 2022 року уряд Великої Британії отримав повноваження запровадити ліцензування косметологічних процедур, жодних конкретних заходів досі не вжито.

Андреа продовжує боротися з наслідками процедур, як психологічними, так і фізичними. Вона заявляє, що більше ніколи б не зробила таких процедур і не рекомендувала б їх іншим.

Нагадаємо, мама чотирьох дітей приголомшила нігтями довжиною 1,2 м.

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