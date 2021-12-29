"Я думала, це помилка": у США жінка натиснула не ту кнопку і зірвала джекпот

"Я думала, це помилка": у США жінка натиснула не ту кнопку і зірвала джекпот

Американка планує витратити частину коштів на ремонт.

У штаті Меріленд жінка випадково натиснула не ту кнопку, коли вирішила скористатися автоматом з продажу лотерейних квитків, і розбагатіла, зірвавши джекпот.

Про це повідомляє інформаційне агентство UPI.

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43-річна жінка зайшла до магазину та вирішила придбати в автоматі квиток моментальної лотереї. Вона помилково натиснула кнопку видачі квитка за п'ять доларів замість квитка за 20 доларів, який хотіла купити спочатку.

“Коли квиток випав, я подумала: "дідько!" - зауважила жінка.

Вдома американка стерла з квитка захисний шар та відсканувала його за допомогою програми для смартфона. Вона побачила повідомлення: "Вітаємо! Ви виграли 50 тисяч доларів".

"Це було неймовірно. Я думала, сталася якась помилка у додатку, і я відсканувала квиток знову”, - додала вона.

Жінка покликала дітей, щоб поділитися з ними радісними новинами. Частину виграшу вона планує витратити на ремонт будинку, який нещодавно купила.

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Раніше стало відомо, що жінка зірвала джекпот і посварилася з жадібними родичами.

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