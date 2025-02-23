"Я не хотів повертатися": британець розповів про клінічну смерть і те, що побачив за межею

Він розповів, що перед очима ніби почала опускатися темна завіса, а потім він побачив яскраве світло.

85-річний житель Ноттінгема Дейв Сінглтон пережив клінічну смерть понад 20 років тому. Під час реанімації, яка тривала понад вісім хвилин, він опинився на межі між життям і смертю.

В інтерв’ю Mirror чоловік розповів про свої видіння та про те, як цей досвід змінив його життя.

На той час Сінглтон страждав від серцевої блокади, яка могла потребувати негайного медичного втручання. Одного ранку він відчув, як його серцебиття почало сповільнюватися, після чого почав втрачати свідомість.

Чоловік повернувся додому та попросив друга допомогти йому перевірити пульс. Незабаром приїхала швидка допомога, і його доправили до лікарні. Саме там він остаточно знепритомнів і перестав дихати.

Про сам момент смерті британець пам’ятає уривками. Він розповів, що перед очима ніби почала опускатися темна завіса, а потім він побачив яскраве світло.

"Я озирнувся і зрозумів, що сиджу у прекрасному саду під теплим сонцем. За мною була висока огорожа, і я чув голоси та сміх. Я знав, що там були моя сім’я та друзі, і що це якась важлива подія", — розповів чоловік.

Він намагався підійти до огорожі, але залишився на місці. Його зачаровував навколишній пейзаж:

"Я почувався настільки спокійним і умиротвореним. Краєвид був неймовірним – поля та пагорби, що розкинулися вдалині. Я був щасливий і задоволений".

У той самий момент медики намагалися повернути його до життя. Реанімація тривала понад вісім хвилин, після чого його серце знову почало битися.

"Раптом – бах! – і я повернувся. Я відкрив очі і побачив навколо себе групу медиків, які рятували мене. Чесно кажучи, я не хотів повертатися, адже там було так комфортно, а тут – незручно і шумно", — згадує Дейв.

Після пережитого йому встановили кардіостимулятор, що значно покращило його самопочуття. Втім, найбільше змінилося його ставлення до життя.

"Я думав, що найгірше для мене ще попереду. Але після повернення я зрозумів, що моє життя набуло нового сенсу", — зізнався він.

За цей час Сінглтон почав подорожувати світом, зайнявся малюванням і досяг у ньому успіху. Тепер він закликає інших цінувати кожен момент і те, що вони мають.

Нагадаємо, дослідження науковців Університету Джорджа Вашингтона виявило, що навіть після зупинки серця мозок людини у стані клінічної смерті продовжує проявляти активність.