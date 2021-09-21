"Я вбила попередніх власників": чоловік знайшов у стіні свого будинку ляльку з моторошною запискою

Друзі закликали чоловіка негайно продати нещодавно придбаний будинок через містичну знахідку.

39-річний Джонатан Льюїс із британського Ліверпуля знайшов у своєму будинку, який нещодавно купив, моторошну знахідку. У стіні на кухні була лялька із запискою в руці. Отвір з іграшкою був закритий шаром гіпсокартону.

Про це інформує Daily Mail.

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У записці було сказано:

Дорогий читачу/новий власнику будинку, дякую, що звільнив мене! Мене звуть Емілі. Мої перші власники жили в цьому будинку в 1961 році. Вони мені не подобалися. Усе, що вони робили, це співали та веселилися. Мені це не подобалося. Я вибрала для них смерть, тому сподіваюся, що в тебе є ножі. Надіюсь, ти міцно спиш".

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Друзі закликали Льюїса негайно продати новий будинок, але чоловік назвав знахідку "веселою".

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За його словами, у листі йдеться про 1961 рік, але агент по нерухомості сказав, що ремонт на кухні було зроблено лише чотири-п'ять років тому. Крім того, папір виглядає не дуже старим. Льюїс припускає, що це пожартували попередні власники будинки, або робітники, які займалися ремонтом.

Зазначимо, що ляльку часто використовують у фільмах жахів, сюжет яких пов'язаний з набуттям душі ляльками, після чого вони починають вбивати людей.

Нагадаємо, що на Волині запідозрили проведення сатанинського ритуалу. На пентаграмі розміщені ймовірно ритуальні речі — залишки свічок, кубок та кістки.

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