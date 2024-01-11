Ядерний бункер переобладнали у затишний сімейний будинок: який він має вигляд – фото

Його виставили на продаж.
У США бункер, побудований під час "холодної війни" між штатами та Радянським Союзом, перетворився на затишний сімейний будинок.
Про це пише The Sun.
Збудований 1959 року в місті Спрег, штат Вашингтон, він використовувався для зберігання ядерної зброї. Наповнена історією схованка оцінюється в 1,2 млн доларів.
1990 року об’єкт припинили використовувати за призначенням. Його трансформація відбулася 2000 року, в результаті чого був створений дивовижний будинок з трьома спальнями.
Зовні сімейний дім має вигляд як будь-який інший бункер, з металевим фасадом і занурений у землю.
На відміну від більшості будинків, потрапити на територію можна через гараж, який поєднаний з деревообробною майстерні.
У приміщенні багато місця для зберігання речей, а також є маленька кухня і ванна кімната.
Спустившись невеликими сходами, можна потрапити до ліфта, який опустить на нижчий рівень.
Там є простора кухня з обідньою зоною, вентилятором, холодильником, духовкою та столом.
Ліворуч – велика вітальня з трьома диванами, телевізором та світильниками.
Крім того, у будинку є ігрова кімната з більярдним столом та дартсом.
У будинку є три ванні кімнати, а також три спальні, одна з яких має власні сходи та забезпечує додаткову конфіденційність.
Ванні кімнати досить прості, в основному пофарбовані у білий колір з білими меблями.
Підземний тунель забезпечує таємний доступ до різних частин будинку.
Будинок-бункер виставлено на продаж за 974 000 фунтів стерлінгів (1,2 мільйона доларів США).
"Холодна війна" отримала свою назву через відсутність бойових дій. Сполучені Штати та Радянський Союз боролися за владу через політичне суперництво, але обидві країни були озброєні ядерними ракетами. 1991 року конфлікт закінчився після того, як президент Росії Михайло Горбачов та президент США Джордж Буш підписали угоду.
Нагадаємо, у США людям пропонують бронювання місця у бункерах, здатних вмістити 10000 людей. Покупці житимуть у 575 бункерах, "коли почнеться пекло".
Читайте провідні новини дня: