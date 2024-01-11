Ядерний бункер переобладнали у затишний сімейний будинок: який він має вигляд – фото

Його виставили на продаж.

У США бункер, побудований під час "холодної війни" між штатами та Радянським Союзом, перетворився на затишний сімейний будинок.

Про це пише The Sun.

Збудований 1959 року в місті Спрег, штат Вашингтон, він використовувався для зберігання ядерної зброї. Наповнена історією схованка оцінюється в 1,2 млн доларів.

Будинок-бункер / Фото: Jam Press/WashingtonMissileBase

1990 року об’єкт припинили використовувати за призначенням. Його трансформація відбулася 2000 року, в результаті чого був створений дивовижний будинок з трьома спальнями.

Будинок-бункер / Фото: Jam Press/WashingtonMissileBase

Будинок-бункер / Фото: Jam Press/WashingtonMissileBase

Зовні сімейний дім має вигляд як будь-який інший бункер, з металевим фасадом і занурений у землю.

На відміну від більшості будинків, потрапити на територію можна через гараж, який поєднаний з деревообробною майстерні.

Будинок-бункер / Фото: Jam Press/WashingtonMissileBase

Будинок-бункер / Фото: Jam Press/WashingtonMissileBase

У приміщенні багато місця для зберігання речей, а також є маленька кухня і ванна кімната.

Будинок-бункер / Фото: Jam Press/WashingtonMissileBase

Будинок-бункер / Фото: Jam Press/WashingtonMissileBase

Спустившись невеликими сходами, можна потрапити до ліфта, який опустить на нижчий рівень.

Будинок-бункер / Фото: Jam Press/WashingtonMissileBase

Там є простора кухня з обідньою зоною, вентилятором, холодильником, духовкою та столом.

Будинок-бункер / Фото: Jam Press/WashingtonMissileBase

Ліворуч – велика вітальня з трьома диванами, телевізором та світильниками.

Крім того, у будинку є ігрова кімната з більярдним столом та дартсом.

Будинок-бункер / Фото: Jam Press/WashingtonMissileBase

У будинку є три ванні кімнати, а також три спальні, одна з яких має власні сходи та забезпечує додаткову конфіденційність.

Ванні кімнати досить прості, в основному пофарбовані у білий колір з білими меблями.

Будинок-бункер / Фото: Jam Press/WashingtonMissileBase

Підземний тунель забезпечує таємний доступ до різних частин будинку.

Будинок-бункер / Фото: Jam Press/WashingtonMissileBase

Будинок-бункер виставлено на продаж за 974 000 фунтів стерлінгів (1,2 мільйона доларів США).

"Холодна війна" отримала свою назву через відсутність бойових дій. Сполучені Штати та Радянський Союз боролися за владу через політичне суперництво, але обидві країни були озброєні ядерними ракетами. 1991 року конфлікт закінчився після того, як президент Росії Михайло Горбачов та президент США Джордж Буш підписали угоду.

Нагадаємо, у США людям пропонують бронювання місця у бункерах, здатних вмістити 10000 людей. Покупці житимуть у 575 бункерах, "коли почнеться пекло".

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