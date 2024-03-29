Ягня з п'ятьма ногами знайшло новий дім: який вигляд має унікальна тварина (відео)

Жінка зі штату Міссісіпі, США, у якої живуть численні врятовані тварини, має незвичайне поповнення у своєму домі: п'ятиноге ягня.

Про це пише WLOX-TV

Наталі Рено розповіла, що ягня, якого вона назвала Спайдер-Лемб, було в поганому стані і з личинками в шлунку, коли вона врятувала його з ферми і відвезла до ветеринарної лікарні Fur Babies.

Ветеринари сказали, що ягняті потрібна операція з видалення грижі, але його стан вже покращується.

"У нього, безумовно, є деякі відхилення. Можливо, він не є нормальним у порівнянні з іншими ягнятами, але я думаю, що він проживе нормальне для нього життя", - сказав ветеринар Джейсон Гулас.

#oneinamillion #rare #5legs #specialneeds #special #farmlife #rescue ♬ Hopeful - Ramol @renotranch 5am update. Still flushing his stomach out to make sure all maggots are gone! I am still having to force feed him but i did stsnd him up and he walked a little bit so i call that progress!! He makes it past this hurdle then he will have surgery to have his intestines put back where they need to go, right now they are herniated into his nut sack. Im so greatful fof thoseveho donate to help me save them! ❤️ #sheep

За словами Гуласа, Спайдер-Лемб все ще працює над тим, щоб набратися сил, щоб стояти і ходити.

"Він, безумовно, єдиний у своєму роді", - сказав ветеринар.

Рено поділилася, що ягня постійно житиме разом з нею, і вона збирає кошти, щоб допомогти оплатити його ветеринарні рахунки.

"Мені все ще доводиться годувати його насильно, але я поставила його на ноги, і він трохи походив, тому я називаю це прогресом", - написала вона у своєму дописі в TikTok.

Нагадаємо, у США народилося рідкісне теля з двома обличчями. Тварину назвали Deux Face, що у перекладі з французької означає "двоє".

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