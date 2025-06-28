Як боротися з бур'янами в саду і на городі? / © pixabay.com

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Як боротися з бур'янами, які вже виросли

Щоб кількість бур'янів не росла шаленими темпами, краще боротися з рослинами до періоду квітіння. В цьому разі можна лише висмикнути їх із корінням, потім перекопати ґрунт і вибрати залишки кореневої системи. Для перекопування краще використовувати вила, а не лопату. Інакше існує великий шанс пошкодити коріння та залишити його частини в землі.

Виморожування як засіб боротьби з бур'янами

Досить ефективний спосіб, щоб позбутися бур'янів на ділянці. Робити це потрібно ще з осені. Ґрунт перекопується і залишається без укриття на зиму. Навесні проводиться ще одне перекопування. Завдяки такому способу можна знищити багаторічні трави, які відрізняються особливо потужною кореневою системою. Однак навіть виморожування не допоможе позбутися всіх бур'янів за один сезон. Щоб повністю очистити ділянку, знадобляться 2-3 роки.

За допомогою пластикової плівки

На грядках, які ви підготували для висаджування городніх культур чи квітів, бур'яни з'являються дуже швидко. Щоб ґрунт не заріс травою, потрібно після перекопування накривати його непрозорою пластиковою плівкою. Вона допоможе не лише захистити від бур'янів, але й зберігатиме потрібний рівень вологи, який підходить для культурних рослин. Замість плівки можна використовувати й інші предмети (покрівельні матеріали, чорні неткані текстильні матеріали, картон, фанеру). Головне, щоб бур'яни не мали доступу до сонячного світла.

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Мульчування

Щойно з висаджуванням культур буде покінчено, потрібно мульчувати ґрунт торфом, тирсою, лушпинням насіння соняшника, скошеною травою чи подрібненою деревною корою. Вибирати вид мульчі необхідно залежно від типу рослини. Наприклад, кору, яка містить дубильні речовини, не варто використовувати на грядках з овочами. Для томатів протипоказане сіно, а ось для картоплі воно підходить. Універсальним варіантом є спеціальне агроволокно. Ґрунт потрібно покрити цілком, а для поливання рослин використовувати невеликі отвори біля кожного кущика.

Мульчу укладають товстим шаром (5-7 см), щоб крізь неї не могли прорости бур'яни. Цей метод можна використовувати також і на міжрядді.

Зачистіть сусідні території, щоб не було бур'янів

З сусідніх територій насіння бур'янів може заноситися вітром чи птахами до городу чи саду. Найбільш небезпечними вважаються покинуті ділянки, де бур'яни ростуть не один рік. Якщо є така можливість, краще викосити всю траву на такій території до початку квітіння, а потім скошувати кілька разів за сезон. Потужні багаторічники послаблюються після постійного підрізання, а ще насіння не встигатиме сформуватися і потрапити на ваш город.

Як вивести бур'ян — ізолювати його

Цей спосіб допоможе зупинити всюдисущий пирій, який завдає чимало головного болю городникам. Для цього потрібно викопати канавку глибиною приблизно 15 см, в яку встановити листи шиферу. Щільне висаджування рослин допомагає ізолювати бур'яни не гірше. Наприклад, між огірками можна вирощувати редиску, а поряд із томатами посадити базилік. Так ви зменшите площу, де може прорости бур'ян.

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Осушіть ґрунт

Від мокриці або зірочника середнього на ділянці допоможе осушення. Також можна знизити кислотність ґрунту шляхом його вапнування. Ягоди й овочі можна вирощувати на високих грядках і не забувати мульчувати міжряддя.

Чим кропити траву, щоб не росла

Найдієвішим засобом фахівці називають гербіциди. Вони допомагають боротися з берізкою, кропивою, кульбабою тощо. Застосовують їх у період активного зростання і восени. Через 20-30 днів навіть багаторічні бур'яни повністю загинуть. Обробляти ділянку рекомендують у суху погоду, щоб дощ не змив препарат.

Хімічні засоби потрібно використовувати обережно, уважно прочитавши інструкцію. В ній ви знайдете інформацію, як використовується засіб, які рослини знищує, через скільки часу можна працювати на ділянці.

Профілактика: щоб бур'яни не росли на ділянці

Простіше запобігти появі бур'янів, ніж потім із ними боротися. Існують певні поради, які допоможуть це зробити:

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краще не використовувати свіжий гній, в ньому може бути насіння рослин;

щоб бур'ян не отримав вологу, застосовуйте крапельне поливання;

не садіть одну й ту ж культуру на тому самому місці кілька років підряд.

Також досвідчені городники радять висаджувати після збирання урожаю на грядках сидерати, тоді земля не залишатиметься порожньою.

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