Як боротися з личинкою хруща без хімії: дієві народні методи

Хрущі — давні і запеклі вороги садівників та городників. Вони полюбляють поїдати суцвіття ягідних, коріння та листя овочевих і садових культур. Тому важливо знати, як знищити личинки хруща в ґрунті і не нашкодити рослинам. Читайте про народні засоби в матеріалі ТСН.ua.

Чому хрущі шкідливі

Цей шкідник поширений по всій території України, тому йому не встають на заваді кліматичні умови. В залежності від наявності харчування і температурного режиму хрущ розвивається у дорослу особину 3-4 роки. В південних регіонах цей період становить приблизно три роки, а в північних — чотири.

Спочатку комаха відкладає в ґрунт яйця, які дозрівають протягом місяця, а потім перетворюються на личинку. На першому році життя вона харчується переважно гумусом, але далі її ненажерливість та апетити значно зростають.

Личинки хрущів починають пошкоджувати корінці рослин (особливо малини, суниці, полуниці тощо), овочів та квітів. Вони можуть не просто зіпсувати саджанець, а повністю знищити його. Дорослі особини також їдять листя, зав'язі, квіти, а інколи і плоди.

Види хрущів: які можна зустріти в Україні

Щоб зрозуміти, як боротися з личинкою хруща в домашніх умовах, потрібно дізнатися, які види цих комах поширені в Україні:

травневий хрущ — полюбляє пухкі ґрунти, віддає перевагу лісистій місцевості, часто облаштовується біля річки. Личинки хруща травневого ласують корінцями черешень, вишень, яблунь, абрикос, груші і слив.

червневий хрущ — переважно живе у твердому ґрунті, що відрізняє його від першого виду. Личинка розвивається 10 місяців-2 роки, за цей час поїдає листя і коріння сосни, тополі, бука, хризантеми, бузка, жоржини і пагони хлібних злаків.

польовий хрущ (красун) — найчастіше зустрічається у польовій зоні. Всеїдний шкідник, який найбільше полюбляє псувати зав'язі зернових, коріння буряків і соняшників, бульби картоплі, інколи їдять листя яблунь, слив, груш.

Найкраще використовувати хімію і народні засоби від личинок хруща в теплу пору року, тоді вони максимально наближаються до поверхні ґрунту.

Як позбутися від личинок хруща на полуниці і не тільки

Щоб відлякати шкідника на ділянці висаджують люпин багаторічний. Він є не лише чудовим сидератом, але й справжня отрута для хрущів. Також хрущів відлякує гірчиця, бузина, рослини сімейства хрестоцвітів.

Здавна для боротьби з личинками хрущів використовувати рослини, які здатні накопичувати азот. Наприклад, білу конюшину. Додатковим бонусом від її вирощування є ще й покращення якості ґрунту.

Які ще народні засоби від личинки хруща існують:

поливання ґрунту настоєм з лушпиння цибулі — щоб приготувати суміш, потрібно взяти 1/3 відра лушпиння цибулі і залити водою до повного заповнення тари. Настоювати протягом 5 днів, а безпосередньо перед поливанням ділянки, розбавити водою (співвідношення 1:1). Замість лушпиння цибулі можна використовувати лушпиння часнику.

перекопування землі на штик лопати — з осені і протягом всього вегетаційного періоду потрібно час від часу рихлити ґрунт, щоб личинки, яйця і хрущі гинули від механічного впливу.

нашатирний спирт від личинки хруща — у відро води додати 100 г харчової соди і 2 столові ложки нашатирного спирту. Рідиною рекомендовано поливати рядки в період квітіння картоплі.

розчин для полуниці — його готують так: на 10 літрів води додають по 20 мл аміаку і поливають міжряддя полуниць чи суниць.

В разі екстренної ситуації можна вдатися до хімічних засобів — інсектицидів.

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