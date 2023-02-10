Як у Чорнобилі після навали російських окупантів живе стадо унікальних здичавілих корів: фото

Стадо здичавілих корів, яке живе у Чорнобилі, добре почувається після навали російських окупантів. Тварини навчилися самостійно виживати після того, як 2016 року померли їхні господарі-самосели.

Про це пише Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

Науковці повідомили, що унікальні здичавілі корови навчились виживати без людей. Вони залишись у Чорнобильській зоні після того, як 2016 року померли їхні господарі, які мешкали у Чорнобилі та селі Луб’янка. Науковці від 2018 року спостерігають за тваринами.

Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

"Тварини належать до поширеної на Поліссі української чорно-рябої молочної породи. У передвоєнні часи стадо налічувало до 20 голів. Вони навчились виживати без людей, адже предки корів – вихідці з дикої природи. За кілька років стадо настільки здичавіло, що при появі людини чи автомобіля прудко втікало в найближчі хащі", - повідомили науковці.

Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Тварини під час зими самостійно добувають собі корм, викопуючи з-під снігу копитами суху траву. Під час негоди вони ховаються у закинутих будинках.

Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

"У корів нема потреби доїтися. Їх цикл лактації нормалізується і прив’язаний до народження телят. Від кінця 2018 року за унікальними мешканцями Зони спостерігають фахівці Заповідника. Їх висновок: корови здорові, здатні захищати себе і своїх телят", - розповіли науковці.

Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни Росії проти України окупанти захопили Чорнобильську зону. Загарбники у Чорнобилі жили у закинутих від 1986 року будинках. Також вони влаштовували пікніки у радіоактивному Рудому лісі.

Військові наголошували, що окупанти, які окопувалися в Рудому лісі – це не легенда. У місці, де можна перебувати довго росіяни навіть жили. Українські науковці вважають, що після такого в загарбників можуть виникнути серйозні проблеми зі здоров'ям.

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