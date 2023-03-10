Як давати коту ліки, щоб він їх точно проковтнув: корисні лайфгаки

Інколи домашнім улюбленцям потрібно давати ліки або вітаміни. В такі моменти гостро постає питання, як давати коту таблетки, щоб він не подряпав господаря і точно їх проковтнув. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Ось корисні лайфгаки, які допоможуть дати таблетку коту без особливих проблем.

Подрібніть ліки і додайте до їжі

Досить дієвий спосіб, якщо таблетки не мають неприємного смаку. Тварина з'їсть із задоволенням свій обід, не помітивши, що там були подрібнені до порошкоподібного стану медикаменти. Однак варто зазначити, що з сухим кормом цей метод не буде працювати.

Також варто заздалегідь уточнити у ветеринарного лікаря, чи можна давати коту ліки в такому вигляді. Адже деякі таблетки подрібнювати не можна.

Розбавте у воді

Подрібніть таблетку, розчиніть її у воді. Загорніть улюбленця у м'яку ковдру, щоб він не подряпав руки, а потім влийте рідину у глотку тварини. Кіт буде інстинктивно ковтати.

Замаскуйте спеціальною пастою

Існують ліки, які не можна змішувати з їжею чи водою. Як дати коту таблетку в такому разі? В деяких ветеринарних магазинах продаються спеціальні маскувальні пасти. Варто одразу звернути увагу, що вони дорого коштують, але досить дієві. Паста має приємний для котів запах і смак, які обертають таблетку. Пастою щедро обмащуються ліки, а потім їх потрібно дати тварині.

Використовуйте таблеткодавач

Це схоже на шприц пристросування можна знайти в багатьох ветеринарних магазинах і аптеках, воно значно полегшує таку неприємну маніпуляцію, як необхідність дати коту ліки. Це оптимальний спосіб, якщо таблетку потрібно дати цілком і не можна змішувати її з їжею чи водою.

Таблека вкладається в спеціальний гумовий наконечник і фіксується. Тоді шприц вводиться в рот улюбленця, щоб наконечник торкнувся кореня язика. Тоді потрібно натиснути на поршень, щоб таблетка виштовхнулася, а шприц виводиться з рота. Не забудьте закрити рот кота і погладити горло, щоб тварина проковтнула ліки.

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