Як дихає єдиний вид жаб без легень: вчені зробили несподіване відкриття

Раніше вважалося, що у борнейської плоскоголової жаби розвинене шкірне дихання, але дослідники виявили у них новий крихітний орган.
Троє морських біологів з Музею природної історії при Університеті Флориди виявили, що вид жаб Barbourula kalimantanensis, який раніше вважався єдиним видом жаб без легень, вони насправді є.
Нове дослідження було опубліковано у журналі Current Biology.
Девід Блекберн, Джеймі Грей та Едвард Стенлі використовували методи мікросканування з високою роздільною здатністю, щоб вивчити внутрішню будову цих унікальних жаб.
Барбурула, більш відома як борнейська плоскоголова жаба, була визнана єдиним видом земноводних без легень після того, як у 2008 році група дослідників вивчила їхню внутрішню будову і не виявила жодних ознак наявності легень. Після цього вважалося, що барбурули одержують кисень через шкіру з води, у якій живуть.
Відомо, що легень немає в одного виду черв'яка та деяких саламандр, а значить, така особливість теоретично могла бути і у жаб. Відсутність легень вчені пояснили тим, що жаби мешкають у річках Борнея з сильною течією, де великі легені з сильною плавучістю могли б утруднити виживання.
У новому дослідженні барбурул вчені використовували мікроКТ-сканер високої роздільної здатності, щоб ближче розглянути порожнину в нижній частині рота жаби, яку виявили у всіх спійманих особин. Ця порожнина, яка з'єднувалася з рештою рота через крихітну щілину, при найближчому розгляді виявилася парою маленьких і тонких легень.
Вчені не виключають, що барбурули можуть дихати і шкірою, і легкими, але щоб з'ясувати остаточно, їм потрібно провести додаткові дослідження жаб.
Нагадаємо, самки жаб інсценують свою смерть, щоб уникнути сексу. Такі хитрощі їм необхідні, щоб вижити.
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