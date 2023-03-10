Як ефективно очистити мікрохвильову піч: вам знадобиться всього лише одна мандаринка

Смачні і солодкі мандарини любить багато людей. Але не всі знають, що за допомогою їхньої шкірки можна відчистити стінки мікрохвильової печі від забруднень. Читайте в матеріалі ТСН.ua як це зробити.

Мікрохвильова піч — корисний і зручний помічник на кухні. Але час від часу вона, як і будь-яка інша кухонна техніка, вимагає очищення. Якщо регулярно використовувати мікрохвильовку для розігрівання чи приготування їжі, її стінки можуть стати масними.

Виявляється, очистити мікрохвильову піч можна дуже швидко і просто навіть без хімії чи спеціальних засобів. Якщо ви любите їсти мандарини, не викидайте шкірку. Вона допоможе вам підтримувати улюблену кухонну техніку в чистоті без зайвих зусиль.

Що потрібно робити, щоб почистити мікрохвильову піч від масних плям

Мандаринові шкірки потрібно покласти в миску, налити зовсім трохи води. Рідина допоможе активувати процес виділення ефірного масла. Потім миска ставиться в мікрохвильову піч і включається максимальна потужність на 2 хвилини. Також можна увімкнути середню потужність, але тоді потрібно збільшити час до 3 хвилин.

Під час нагрівання з мандаринової шкірки виділяються кислоти. Вони ефективно розщеплюють краплі жиру і впливають на масні плями. Тому більше не потрібно взагалі нічого робити. Після того, як процес завершиться і мікрохвильова піч вимкнеться, потрібно всього лише протерти губкою і все.

Завдяки такому очищенню можна не лише позбутися масних плям, але й додати приємний запах цитрусових.

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