Як і чим підживити виноград навесні, щоб в майбутньому отримати хороший урожай

Навесні перед квітінням потрібно підгодовувати виноград. Роблять це найчастіше відразу після того, як зійшов сніг. Чим підживити виноград для хорошого урожаю — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Вдруге і втретє підживлення вносять вже після закінчення квітіння винограду і відразу з появою перших ягід. Щоб було зручніше, фахівці рекомендують вносити добриво не в сам ґрунт під кущами, а в спеціальні дренажні труби.

Мінеральне підживлення

Виноград потребує азоту для швидкого пробудження після зими і раннього плодоношення. Тому для кущів радять готувати таку суміш: 2 столові ложки суперфосфату, 1 чайна ложка сульфату калію, 1 столова ложка аміачної селітри. Всі ці компоненти потрібно ретельно перемішати. Далі розподілити під кущами і полити ділянку.

На третій рік життя виноград вже можна підживити таким добривом: 40 г суперфосфату, 40 г карбаміду (сечовина), 30 г сульфату натрію на 10 літрів води. Цим розчином виноград слід поливати під корінь.

Додатково можна провести позакореневе підживлення. Для обприскування готують такий розчин: 1 г залізного купоросу, 15 г борної кислоти, 20 г лимонної кислоти, 40 г карбаміду.

Курячий послід як добриво

Курячий послід багатий на фосфор і калій, які дуже корисні для ягід винограду. Таке добриво рекомендується використовувати для молодих кущів.

Жменю посліду потрібно залити 20 літрами води. Залишити суміш на тиждень, щоб вона перебродила. Далі полийте нею ділянку з виноградом. Удобрювання послідом можливе не частіше одного разу на рік.

Існує ще один варіант підживлення курячим послідом: половину відра посліду закопують під кожним виноградним кущем, а потім підливають 5 літрами води.

Підживлення за допомогою гною

Свіжий кінський або коров'ячий гній чудово підходять для винограду. Для його приготування потрібно змішати 3 відра води і 1 відро гною, а потім залишити настоюватися на 1-2 тижні. Чим тепліше на вулиці, тим швидше суміш дозріє. Далі її потрібно розвести у воді в співвідношенні 1:5. Підливати кожен кущ окремо (2 відра на один кущ).

Попіл як добриво

Попіл є природним замінником хімічних і мінеральних добрив. А ще він допомагає відлякувати грибок. Для того, щоб підживити виноград, потрібно розвести 1 кг попелу в 3 відрах води. Залишити розчин на 3 дні, а потім ще раз розвести у 10 літрах води. Виноград підливати під корінь.

Органіка для підживлення

В середині чи наприкінці весни вже можна використовувати зелень, щоб приготувати настой з рослин для підживлення винограду. Найкраще для цього підходить кропива чи коров'як. Листя рослини подрібнюють, заливають 10 літрами води і залишають на 3-5 днів. Потім поливають під корінь в сухий і теплий день.

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