Як лайка може бути корисною і допомогати людині - дослідження британських вчених

Дослідники виявили, що лайка під час болючих переживань допомагає людям почуватися краще.

Згідно з новими дослідженнями, лайка може змусити людину почуватися переконливішою, сильнішою і часто позитивно впливає на стосунки.

Про це інформує New York Post.

"Лайка створює ефекти, які не спостерігаються при інших формах використання мови. Таким чином, лайка має силу, визначила група вчених з університетів Британії.

"Це генерує ряд характерних результатів: фізіологічний, когнітивний, емоційний, знеболювальний, взаємодіючий і риторичний", – йдеться в дослідженні.

Дослідники з Вестмінстерського університету у Лондоні вивчили 100 наукових робіт, щоб визначити, чи є користь від обсценної лексики.

Вони виявили, що лайка, яка використовується, щоб підкреслити радість, призводить до "соціальних зв’язків і солідарності". Оскільки це сприймається як ознака близькості серед друзів — тоді як люди, швидше за все, будуть "ввічливими" із малознайомими.

Людей, які використовують лайку у текстових повідомленнях, також вважали більш правдоподібними або переконливими, ніж тих, хто цього не робив.

Дослідники також виявили, що лайка під час болючих переживань допомагає людям почуватися краще.

У своєму дослідженні вчені виявили, що учасники, які лаялися, могли тримати руки в крижаній воді довше — і відчували біль менш гостро, — ніж ті, хто мовчав.

На думку науковців, найбільшою мотивацією для лайки є вивільнення гніву та розчарування в стресових ситуаціях.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада підвищує штрафи за нецензурну лайку в громадських місцях.

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