Як могла відбуватися дружня зустріч Трампа і Байдена: вірусне відео від ШІ

За сценарієм штучного інтелекту, обидва президенти проводять день разом у різних розвагах.

Після недавньої зустрічі в Білому домі політичних суперників Джо Байдена і Дональда Трампа у Мережі з’явилося згенероване штучним інтелектом відео зі сценарієм того, як два американських лідери могли би разом провести час за інших обставин.

Це вірусне відео уже набрало 11 млн переглядів на платформі Х.

Усе починається зі сцени в Білому домі, де похмурий Байден каже Трампу: “Ця робота не приносить задоволення”.

Після цього обидва президенти проводять день разом у різних розвагах - відвідують ярмарок, щоб поласувати корндогами, смакують морозивом у Dairy Queen, катаються верхи і на мотоциклі, насолоджуються келихом вина, пішим туризмом і серфінгом. Вони разом відвідують казино, співають і танцюють.

Відео закінчується кадрами із двома президентами за столом, де Байден сумно зауважує: “Можливо, якось”, висловлюючи бажання, щоб такі дружні стосунки були справжніми.

Штучний інтелект показав, як могла відбуватися дружня зустріч Трампа і Байдена

Нагадаємо, президент США Джо Байден у середу, 13 листопада, просив свого наступника Дональда Трампа про підтримку України під час їхньої розмови в Білому домі, яка тривала майже дві години.

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