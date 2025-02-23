Як насправді виглядає Пекло і Диявол: теолог розвіяв найпоширеніші міфи

За його словами, справжній Диявол – це духовна, а не фізична істота, яка може з’являтися у привабливих формах, а не у вигляді жахливого монстра.

Більшість людей уявляє Диявола як червоношкірого рогатого демона з вилами, який спокушає людей до гріха. Однак теолог Джаред Брок, автор книги "Диявол на ім’я Люцифер", розповідає, що це спотворений образ, який не підтверджується Біблією. За його словами, справжній Диявол – це духовна, а не фізична істота, яка може з’являтися у привабливих формах, а не у вигляді жахливого монстра.

Про це він розповів DailyMail.

"У Біблії є два слова для позначення Диявола: одне означає “обвинувач”, інше – “противник”. Але ніде не сказано, що він може бути всюди одночасно, як Бог", – пояснив Брок. Також він спростував популярний міф, що Диявол панує в Пеклі, знущаючись над грішниками. Насправді у Книзі Об’явлення він постає не як правитель Пекла, а як скинута на землю істота.

Щодо самого Пекла, то Біблія містить кілька різних описів, які важко звести до єдиної концепції.

"Вона згадує п’ять чи шість місць, які можна трактувати як потойбічний світ, але чи є вони фізичними, духовними, вічними чи тимчасовими – ми просто не знаємо", – зазначив Брок.

Також експерт наголосив, що навіть широко відоме ім’я "Люцифер" згадується у Святому Письмі лише один раз – у Книзі пророка Ісаї: "Як ти впав із неба, о, Люцифере, сину зорі!" Цей уривок традиційно трактують як опис падіння Диявола з небес, але, за словами Брока, це більше художній образ, ніж чітке свідчення.

Ще один розповсюджений міф – число 666, яке часто називають "числом Звіра". У Об’явленні йдеться: "Хто має розум, той вважай число звіра, бо це число людське, і його число 666". Брок припускає, що воно могло означати кодову згадку імператора Нерона, символізувати царя Навуходоносора або навіть бути пов’язаним із Голіафом.

Багато людей вірять, що Диявол має армію демонів, які виконують його волю, проте у Біблії таких згадок майже немає. Відомо лише, що разом із ним із небес було скинуто третину ангелів. Брок також розповів, що спілкувався з десятками людей, які пережили демонічний вплив, і вірить, що у світі діють злі духовні сили. Однією з них він називає "маммону" – арамейське слово, яке Ісус використовував для позначення грошей.

Проте, на його думку, люди завжди відповідальні за свої вчинки і не можуть виправдовувати зло впливом Диявола. "Ми всі чули фразу: “Диявол змусив мене це зробити”. Але він нікого ні до чого не змушує. Він не може взяти зброю і натиснути на курок – це завжди вибір людини", – підсумував Брок.