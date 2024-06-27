Які області України мріє захопити Путін: передбачення провідниці у Вищі виміри

Провідниця у Вищі виміри світла та любові Айа вважає, що на початку війни Росії Путін хотів захопити всі області України, крім кількох західних.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

Айа прокоментувала останні заяви диктатора Путіна, в яких він вимагав, щоб Україна віддала країні-агресорці 4 свої області та Крим. Провідниця зауважила, що це свідчить про послаблення окупантів, оскільки раніше Путін хотів захопити всю територію, крім західної частини України.

"Якщо людина аб'юзивна, якщо він диктатор, він робить усе, щоб тебе налякати. Коли він не має сили, він починає говорити щось таке, щоб налякати. Я не відчуваю взагалі там більше сили. Вони раніше хотіли всю Україну, лише західну частину хотіли віддати, їм не потрібен захід України. А іншу частину, навіть Київ, вони вважали своїм", — вважає Айа.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше Айа назвала місто в Україні, до якого більше не долітатимуть ракети РФ.

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