Як очистити кухонну дошку від плісняви та запаху: народні засоби без хімії

Дошка для нарізання продуктів — саме той кухонний предмет, який використовується найчастіше. На її поверхні часто з'являється пліснява. А ще вона може неприємно пахнути з часом. Як очистити кухонну дошку без хімії — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Доволі часто після використання кухонну дошку просто споліскують під проточною водою. Однак насухо її витирають досить рідко. Просто ставлять, щоб вона висохла самостійно. Такі дії часто призводять до появи чорних плям плісняви на поверхні.

Однак існує один метод, який допоможе позбутися цвілі та неприємного запаху. І вам не доведеться використовувати хімію, яка може бути шкідливою для здоров'я. Знадобляться всього лише три інгредієнта, які є практично на кожній кухні: сіль, харчова сода та столовий оцет.

Процедура досить проста. Спочатку дошку для нарізання потрібно замочити у теплій воді.

Потім засипати її поверхню сіллю і ретельно розтерти. Потім додати зверху харчову соду і знову очистити. Для цього етапу потрібно відвести не менше 10 хвилин, щоб поверхня дійсно очистилася.

Але сіль та соду не змивайте, а залийте все оцтом та залишіть ще на 10 хвилин.

Після цього можна кухонну дошку промити теплою водою і насолоджуватися неймовірним результатом.

Також важливо пам'ятати, що ретельного очищення потребує також і торцева сторона кухонної дошки. Хоча ви і не нарізаєте на ній продукти харчування, мікроби на ній все ж розмножуються.