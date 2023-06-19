Як одягатися, щоб мати вигляд вищої та стрункішої: способи, які дійсно працюють

Стилісти стверджують, що існують певні способи, які допоможуть візуально зменшити фігуру на один розмір. І вони зовсім нескладні. Як одягатися, щоб мати вигляд вищої та стрункішої:

Правильно грайте з силуетом одягу oversized — наприклад, якщо взяти светр вільного крою і заправити його в досить об'ємну коротку спідницю, можна привернути увагу до струнких ніжок і відвернути її від неідеальної талії. Заправляйте топи у спідниці чи штани лише наполовину (тобто задню частину залишайте на випуск) — так ви візуально подовжите ноги, підкреслите стрункий силует, приховаєте невеликі недоліки в районі боків чи талії. Краще обирати класичні прямі джинси без різноманітних деталей або потертостей — такі акценти привертають до себе лишню увагу і можуть робити образ об'ємнішим. Купуйте одяг силуету "пісочний годинник" — якщо спідниця буде мати невеликий об'єм, вона допоможе приховати легкі недоліки на стегнах, подовжить ноги і підкреслить талію. Їх краще поєднувати з приталеним верхом і елегантними туфлями-човниками на підборах. Намагайтеся фокусувати погляд на своїх сильних сторонах — груди, обличчя чи інші частини тіла можна виділити, якщо підібрати правильні одяг, зачіску, макіяж, аксесуари. В гардеробі повинна бути сукня улюбленого кольору і прямого силуету — в такому вбранні зручно, а ще воно максимально приховає всі недоліки фігури. Краще, щоб сукня була до коліна або вище. Обирайте взуття на високих підборах і зі злегка загостреним носиком — воно допоможе вирівняти вашу поставу, а ще додасть грації, зробить візуально вищими та стрункішими. Носіть довгий однотонний жилет (кардиган чи пальто) — візуально вони роблять силует стрункішим. Їх краще поєднувати з короткими сукнями, спідницями, вузькими штанами чи шортами. Додайте масивних прикрас — вони будуть привертати до себе увагу і тому недоліки талії будуть приховані. Помітний пояс на талії — тільки без надто масивних логотипів, які мають дивний вигляд. Пояс допоможе добитися ефекту тонкої талії та струнких ніжок. Полюбіть одяг із контрастних блоків кольору — особливо важливо, щоб яскраві вставлення були в районі талії, вони візуально зроблять її на 1-2 розміри меншою. Скажіть "так" чітким лініям — завдяки А-силуету сукня зможе приховати важкі стегна та зробить ніжки візуально стрункішими. Придбайте коригувальну білизну — вона реально працює, але її потрібно обирати ретельно, віддаючи перевагу спеціалізованим магазинам. Не одягайте одяг, який надто облягає, має об'ємні кишені, масивні принти — також не варто обирати спідниці з оборками, болеро та джинсові комбінезони, які лише додають кілограми. Посадження дуже важливе — коли ви приміряєте топ у магазині, обов'язково підніміть руки, щоб перевірити, чи не буде видно живіт. Зверніть увагу і на спину.

Завдяки оптичним ілюзіям та невеликим хитрощам можна зробити фігуру гармонійнішою.

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