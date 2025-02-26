Як одягти штани у космосі: астронавт NASA показав кумедне відео з МКС

Експеримент був успішним, але без "ручного управління" не обійшлося.

Астронавт та відомий астрофотограф Дональд Петтіт виконав складний маневр зі штанами у космосі. Загалом Петтіт провів на у космосі понад 500 днів і зараз теж перебуває на борту Міжнародної космічної станції (МКС).

Результати свого експерименту астронавт показав в соціальній мережі X.

Петтіт продемонстрував, як можна одягти пару штанів, які гойдатимуться під вами. Однак на завершальному етапі "стикування" без ручного управління не обійшлося.

На відео астронавт наблизився до штанів і фактично "вплив" у них. Але щоб завершити маневр, йому довелось руками підтягнути та застібнути штани. Після завершення цього імпровізованого трюку, він радісно вигукнув: "Тадам!".

Нагадаємо, Дональд Петтіт показав полярне сяйво над Землею з висоти 400 кілометрів. На кадрі з космосу зафіксовано також смуги вогнів міст у Північній Америці, над якими пролітала МКС.

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