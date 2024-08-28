Як охолодити житло, коли немає світла: несподіваний, доступний лайфгак від британського інженера

Коли спека дошкуляє, кондиціонера не має, а якщо навіть є, відсутність світла не дає змоги насолодитись його перевагами, можна скористатися винаходом, лайфгаком британського інженера Тома Грінхілла. Він пропонує незвичний порятунок від спеки, ефективний та головне дуже доступний — пофарбувати зовнішню частину вікон йогуртом, Саме так він робив, щоб зберегти прохолоду в британських будинках під час спеки.

Йогурт швидко висихає та створює ефект скла, який, за словами Грінхілла, відбиває світло та тепло. Це може здатися «абсолютно ексцентричною ідеєю», але виходячи з власних експериментів, він не бачить недоліків цієї стратегії.

До речі Грінхілл є дипломованим інженером і екологом, який спеціалізується на зниженні викидів вуглекислого газу в нових конструкціях за весь термін експлуатації, займається і недорогими рішеннями для охолодження своїми руками.

Плюси покриття вікон йогуртом

Найголовніше, йогурт на вікнах працює так само як енергоощадні вікна.

Йогурт легко наносити, він не має запаху, не приваблює комах, не розкладається, якщо не йде сильний дощ.

Його можна легко змити тканиною та водою, коли закінчиться спека.

Йогурт є доступним захистом від тепла.

Грінхілл Dezeen бачить йогурт як альтернативне рішення для орендарів, людей, які живуть у природоохоронних зонах, де заборонено змінювати їхні будівлі, або людей, які просто не можуть дозволити собі спеціально розроблені продукти.

В першу чергу, Грінхілл має на увазі Велику Британію, країну з найстарішим житловим фондом у Європі. Жодне з них не було побудовано для все більш тривалих та інтенсивних періодів спеки, спричинених зміною клімату.

Під час своєї роботи Грінхілл зрозумів, що нереально очікувати, що все житло можна пристосувати до спеки. Потрібні засоби, які за потреби можна швидко розгорнути, "вони повинні бути неймовірно дешевими та вони повинні бути дуже легкими" та дійсно ефективними.

Як виникла ідея покривати вікна йогуртом

Грінхілл отримав ідею для покриття для йогурту з анекдоту, який він почув на початку своєї кар’єри, коли працював у інженерній фірмі Max Fordham - під час реконструкції лондонського Музею Джеффрі в 1990-х роках. Фордхем запропонував облити скляний дах будівлі йогуртом після того, як клієнт поскаржився, що він затримує спеку влітку.

Грінхілл продовжував думати про це протягом багатьох років і міркувати, чи спрацює це. Коли він вирішив провести дослідження то виявив, що в США існує прецедент використання йогурту як покриття вікон, коли люди використовували його для створення екранів для конфіденційності та мистецтва вікон.

Нанесення будь-якого покриття на зовнішню частину вікна є ефективним для охолодження, сказав Грінхілл, оскільки воно не дозволяє сонячним променям порушити теплову оболонку та потрапити всередину будинку.

Том Грінхілл покриває вікна йогуртом / фото: dezeen.com

Як та скільки йогурта наносити на вікна, щоб уберегтися від спеки

Під час тестового покриття у власному домі інженер виявив, що використання пензля було невдалим, але нанесення йогурту валиком дало тонке покриття з текстурою, що нагадує «продукт, який я використовував у будівельних проєктах для обмеження сонячного випромінювання».

Інженер прийшов до висновку, що:

Різноманітні йогурти, в тому числі молочні та вівсяні працюють однаково.

На одне вікно потрібна приблизно столова ложка продукту.

Йогурти з меншим вмістом жиру дають більш прозорий ефект.