Як пити віскі: правила новорічного джентльменського клубу

​​​​​​​Хороше віскі - це не для галасливої ​​компанії, воно вимагає егоїстичного, навіть егоцентричного настрою.

Віскі - один з найулюбленіших алкогольних напоїв Заходу. Сила і палітра ароматів віскі підкорили багато країн і породили безліч національних варіацій. Цей напій стане хорошим доповненням новорічного вечора.

Як правильно пити віскі та з чим воно поєднується - у матеріалі ТСН.ua.

Як правильно пити віскі

Віскі - це міцний напій, який містить 40-60% спирту. Аби він менше відчувався, віскі слід пити трохи охолодженим. Оптимальна температура - це 18-20 градусів. Пити віскі з кубиками льоду не варто. Вони роблять температуру напою нестійкою: він швидко охолоджується, але потім швидко нагрівається від тепла рук.

Зазвича п'ють віскі з тумблерів - спеціальних склянок із широким товстим дном. Дехто віддає перевагу келихам для бренді з округлими боками, відомими як "сніфтери". Популярні також келихи-тюльпани: у них віскі магічним чином втрачає сильні спиртові аромати і грає тонкими відтінками. Склянки наповнюють максимум на третину. Одна порція становить близько 50 грамів.

Фото: Associated Press

Ірландці і шотландці, які за правом вважаються королями віскі, розробили цілу систему дегустації віскі і розповідають про правило п'яти S:

sight - помилуватися

smell – понюхати

swish - посмакувати

swallow - проковтнути

splash - розбавити

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Коктейлі з віскі

Віскі і кола

Така суміш підніме настрій та покращить апетит: кофеїн у колі підбадьорить, а віскі - зніме напруженість.

Рецепту і пропоцій тут нема: кожний обирає собі довподоби. Втім, за класикою, змішують однакову кількість інгредієнтів. У суміш додають кілька кубиків льоду та кілька листочків м'яти.

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Айріш-кава

Цей напій як ніщо гарно зігріє у зимовий вечір та подарує чудовий смак.

Для приготування знадобляться: 30 грамів меленої кави, 100 мл води, 10 мл цукрового сиропу, 50 мл жирних вершків та 50 мл віскі. Заваріть каву, додайте до неї сироп і віскі, а зверху викладіть збиті вершки.

"Мангеттен"

Коктейль має насичений і багатий смак.

Рецепт: 60 мл віскі чи бурбону, 30 мл вермуту, кілька крапель бітер "Ангостура". Усі напої добре змішують між собою. У келих можна додати кілька шматків льоду.

"Віскі Сауер"

Цей напій називають "кислим" коктейлем. Він - один з вийнятків, коли віскі поєднують з цитрусами.

Рецепт: 50 мл бурбону, 25 мл лимонного соку, 20 мл цукрового сиропу, білок яйця. Усе змішують у шейкері з льодом, а потім наливають у келих. Цей напій підбадьорить рецептори і втамує спрагу.

З чим п’ють віскі

Віскі прийшло до нас з далеких шотландських країв. Будь-яке м'ясо і морепродукти будуть просто ідеальним доповненням до келиха благородного алкоголю. Фрукти не дуже підходять. Та й така закуска навряд чи допоможе уникнути похмілля.

До віскі добре пасує сир. Найкраще підійдуть такі сорти як гауда, пармезан, чеддер. Вони є досить пікантними, але не зможуть перебити приємний аромат напою.

Цілком допустимо подавати з традиційними для вечірки закусками: невеликими бутербродами, горішками, шоколадними цукерками.

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Віскі любить напівтемряву і усамітнення, а ідеальний супровід для вечора - книжка або спокійна музика. Втім, цей напій стане чудовим доповненням новорічного застілля. Адже він швидко налаштовує на веселий вечір.

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