Як покращити швидкість мобільного інтернету: ефективні поради

Дотримуючись цих порад, ви зможете покращити швидкість мобільного інтернету, незалежно від оператора та моделі смартфона.

Майже кожен стикався з проблемою повільного мобільного інтернету — коли відео на YouTube завантажується занадто довго, а повідомлення в месенджері відправляються із затримкою.

Що може допомогти вирішити цю проблему, розповіли GSMinfo.

Основні причини повільного 4G

На швидкість мобільного інтернету можуть впливати кілька факторів:

слабке покриття мережі;

перевантажені базові станції;

обмеження самого смартфона;

велика кількість фонових додатків;

фізичні перешкоди (стіни, погодні умови).

Що робити, щоб покращити з’єднання

Насамперед варто спробувати найпростіші дії:

Перезапустити телефон – це допомагає усунути тимчасові збої.

Переключитися між 4G та 3G – іноді 3G може працювати стабільніше в місцях з високим навантаженням на мережу.

Увімкнути та вимкнути режим "У літаку" – це змушує смартфон заново знайти найкращу доступну мережу.

Використовувати Wi-Fi вдома, щоб зменшити навантаження на мобільний трафік.

Налаштування для Android

Для кращої роботи інтернету на смартфонах із системою Android рекомендується:

встановити пріоритетне з’єднання (4G або 5G) у налаштуваннях мобільної мережі;

очистити кеш мобільної мережі в розділі "Інструментарій SIM";

змінити DNS на Google (8.8.8.8 та 8.8.4.4) для стабільнішого підключення.

Налаштування для iPhone

Користувачам iPhone варто:

перевірити наявність оновлень оператора в розділі "Основні" – "Про цей пристрій";

вибрати 4G у налаштуваннях стільникових даних;

очистити історію та кеш браузера Safari;

вимкнути автоматичні оновлення додатків в App Store, щоб зменшити навантаження на мережу.

Що робити, якщо немає світла?

Під час відключень електроенергії варто:

переключитися на 3G, оскільки 4G може бути перевантаженим;

використовувати Wi-Fi-роутер із Power Bank для резервного доступу до мережі;

знайти місце з кращим сигналом (наприклад, біля вікна чи на підвищенні);

обмежити роботу додатків у фоновому режимі.

Додатково: використання VPN у деяких випадках може покращити з’єднання, оскільки інтернет-трафік буде перенаправлятися через інші маршрути.

Дотримуючись цих порад, ви зможете покращити швидкість мобільного інтернету, незалежно від оператора та моделі смартфона.

Нагадаємо, що залежність від соціальних мереж стала серйозною проблемою сучасного суспільства, адже багато людей витрачають значну частину свого часу на нескінченний перегляд стрічок новин. Втім, позбутися цієї звички можна, навіть якщо це здається складним завданням.