Як покращити якість сну та швидко засинати: важливі поради

Якість сну безпосередньо впливає на емоційний стан людини та сконцентрованість протягом дня. Проте далеко не всі розуміють, як покращити сон, аби підвищити свою продуктивність, психологічну стабільність та загальний стан і якість життя.

ТСН.ua розібралася в темі та надасть відповідь, як покращити якість сну, як навчити себе засинати без телефона та що робити, якщо не можеш заснути через депресію.

Як сон вливає на якість життя

Так, якість сну має величезний вплив на здоров'я та функціонування людини. Недостатня кількість якісного відпочинку може призвести до проблем зі здоров'ям, таких як ослаблення імунної системи, збільшення ризику серцевих захворювань, ожиріння та діабету.

Крім того, відсутність стабільного сну заважає людині керувати своїми емоціями, вирішувати стресові ситуації, погіршує загальний стан та якість життя.

Як покращити якість сну

Покращення якості сну може охоплювати різні зміни в режимі життя та звичках перед сном. В першу чергу, треба створити комфортну атмосферу для відпочинку: забезпечити темну, тиху та прохолодну спальню. Перевірте матрац, подушки та ковдри на комфортність - вам повинно бути на них зручно. Розслабитися ж перед сном допоможе гаряча ванна, медитація чи читання книги.

Не менш важливо підтримувати регулярний розклад, в який саме час ви лягаєте відпочивати. Спробуйте засинати та прокидатися в один і той же час кожен день, навіть у вихідні. Це допоможе підтримувати ваш внутрішній годинник.

Фото: unsplash.com

Як швидко заснути, якщо у людини депресія

Засипання швидко може бути важким завданням для людей з депресією, оскільки цей стан може супроводжуватися тривогою, тривожністю та негативними думками, які можуть заважати розслабитися. Проте є деякі методи, які допоможуть швидко заснути (застосовувати їм можна одночасно з тими засобами, про які ми писали вище).

Створіть спокійний і релаксуючий ритуал перед сном, який буде сигналом для вашого організму, що настав час спати. Це може бути, наприклад, читання книги, слухання приємної музики або медитація.

Використовуйте стратегії управління стресом, такі як медитація, йога або глибоке дихання, щоб зменшити тривожність перед сном.

Уникайте збуджувальних речей, які можуть завадити швидкому засинанню. До них відноситься кава, чай, смартфони, планшети або комп’ютери, інтенсивна фізична активність.

І найважливіше - проконсультуйтеся з лікарем. Якщо проблеми зі сном, які пов'язані з депресією, продовжуються, розгляньте можливість консультації з фахівцем, який може рекомендувати індивідуальний підхід до управління вашими симптомами.

Фото: Unsplash

Як навчитися засинати без телефону

Засинання без телефону може бути корисним для полегшення процесу “відходження” до сну. Проте інколи відмовитися від гортання стрічки в соцмережах перед відпочинком - важко. Але є методи, які допоможуть прибрати з рук смартфон.

Встановіть режим "без телефону" перед сном. Визначте певний час (наприклад, годину або дві перед планованим часом сну), коли ви відключаєте свій телефон і вимикаєте всі сповіщення.

Вигадайте для себе інший ритуал. Практичним буде читання книги чи дихальні практики.

Привчить себе не носитися постійно з телефоном та реагувати на всі його сповіщення - давайте собі час відпочивати, бути офлайн.

Перед відпочинком ви можете покласти смартфон в іншій кімнаті, щоб у вас не було спокуси користуватися ним. Наприклад будильник, якщо ви прокидаєтеся з його допомогою, ви можете “завести” на годиннику.

Нагадаємо, що ми написали гайд, як покращити ефективність свого дня.