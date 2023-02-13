Як позбутися грибка та цвілі: чотири кімнатні рослини, що можуть допомогти

Деякі кімнатні рослини допомагають не лише прикрасити будинок, але й захистити його від плісняви. Читайте в матеріалі ТСН.ua, які квіти посадити, щоб в оселі не було цвілі та грибка.

У виданні Express розповіли про чотири кімнатні рослини, які зменшують вологість в приміщенні, завдяки чому можна захистити будинок від плісняви.

Спатифілум (Жіноче щастя)

Кажуть, що спатифілум притягує жіноче щастя в дім. Саме тому в народі його так і називають. Ця кімнатна рослина відрізняється дуже простим доглядом.

Спатифілум має довге і розлоге листя, яким вбирає велику кількість вологи в повітря. Таким чином, ця квітка допомагає запобігти розвитку в кімнатах цвілі і грибка.

Хлорофітум

Ця кімнатна рослина потрапила до України з Південної Америки. Вона досить непримхлива в догляді, тому хлорофітум легко вирощувати в домашніх умовах.

Хлорофітум допомагає очистити повітря навколо себе та навіть видаляє залишки бензолу та формальдегіду. А ще рослина поглинає велику кількість вологи та запобігає появі плісняви в домі.

Тілландсія

Це багаторічна швидкозростаюча квітуча рослина. Вона відрізняється тим, що "харчується" вологістю повітря. Її листя має таку форму, щоб "вловлювати" воду. Тому завдяки тілландсії в будинку зменшується вологість, що допомагає позбутися плісняви.

Кімнатна рослина любить світлі місця, одна варто уникати потрапляння на неї прямих сонячних променів.

Нефролепіс (папороть)

Зелену кімнатну рослину цінують не лише за її цікавий зовнішній вигляд, але й за очисну дію. Її листя поглинає леткі органічні сполуки (формальдегід, ксилол), які виділяються у повітря меблями, клеєм, фарбою.

А ще ця папороть є тропічною рослиною. Тому вона чудово справляється з поглинанням вологи. Нефролепіс позбавить будинок цвілі, яка часто розвивається у вологих приміщеннях.

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