Як прати джинси, щоб вони не втратили колір: блогерка дала пораду

Помилки під час прання деніму призводять до того, що тканина швидко втрачає колір. Як зберегти колір джинсів під час прання?

Нерідко вже після першого прання джинси втрачають свій колір, стають бляклими. Особливо стосується це деніму, який відрізняється темними чи яскравими відтінками. У експертів є свої лайфгаки, які допоможуть уникнути вицвітання тканини та продовжать термін служби улюблених джинсів.

Як зазначає блогерка Джейн Герман в своєму блозі "Jane on Jeans", частота прання джинсів залежить від того, наскільки сильно вони забруднені. Світлі доводиться прати частіше, а ось темні можна закидати у машинку рідше. В будь-якому разі краще обирати делікатний режим.

Найгіршим варіантом для деніму є замочування чи прання джинсів у гарячій воді, адже від цього вони втрачають колір дуже швидко. Не варто використовувати і агресивні мийні засоби.

Блогерка впевнена, що найкраще прати джинси у холодній воді з м'яким мийним засобом. А ще вона радить якомога частіше сушити речі з деніму на відкритому повітрі, а не в квартирі. Тоді тканина буде в кращому стані.

А ось експерти в Daily Mail відзначають, що джинси можна прати лише в пральній машині. Тоді вимивання кольору можна буде уникнути. А щоб захистити зовнішні волокна, краще джинси перед пранням вивернути на виворіт.

Деякі експерти стверджують, що є люди, які взагалі не перуть свої джинси. А щоб освіжити їх, обприскують оцтом, кладуть в морозильну камеру чи просто вивішують на сонці. Всі ці способи допомагають вбити бактерії і не дають джинсам втратити колір.

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