Як правильно лаятись українською: що казали наші предки і в чому особливість вживання таких слів

Вважається, що лайкою люди інстинктивно позбавляються емоційного перенапруження.

Блогер і педагог із техніки мовлення Андрій Шимановський розповів в ефірі "Сніданку з 1+1", як правильно лаятися, як матюкалися наші предки, які вислови є виключно українськими і в чому особливість вживання таких слів.

"Те, що нецензурна лайка пішла від росіян — міф. Тому що слова, які ми бачимо на паркані, притаманні усім індоєвропейським мовам, особливо праслов'янського походження, тобто нашим сусідам. Умовно у поляків абсолютно ті самі матюки, принаймні їхня основа. Вони походять з індоєвропейських мов або з тюркських. Дуже важко встановити точно, з якої країни вони пішли, тому що всі перекидають відповідальність на сусідів. У нас також є й образна лайка, що є саме нашою характеристикою і певним описом ментального складу нашої нації. Тому що тут йдеться про дуже широкий словниковий запас, потужну фантазію і ми таким чином складаємо фантастичні лексеми, які потім використовуємо", - розповів він.

Шимановський додав, що наш спільний спадок пов'язаний зі статевими органами — чоловічими та жіночими. Суто українська лайка пов'язана з органічною потребою людини ходити до туалету.

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Також серед українців дуже поширені прокльони.

"Тут складно встановити історичну відповідність — в який момент і чому ми почали проклинати. Ворогам ми можемо складати трохи гостріші побажання. Наприклад, щодо військового корабля наших сусідів можна вжити такий вислів — шлях би його трапив. Це прокльон, який означає інсульт", — зазначив педагог.

Андрій Шимановський також навів в ефірі суто українські фразеологізми та назвав їхні значення:

Зарікалася свиня гівно їсти, біжить — аж два лежить! — про багатократні обіцянки, коли людина обіцяла щось зробити і не зробила; А щоб швидкою Настею тут тебе зносило — побажання людині діареї; Най тобі жаба цицьки дасть — побажання певного негативу чи труднощів у подоланні; побажання смерті.

Педагог назвав також сучасних українських письменників, у яких можна набратися нашої лайки: "Маестро, геній цієї справи — Лесь Подерв'янський, Сергій Жадан, Юрко Іздрик, Ірена Карпа, Андрій Любка".

Як правильно лаятись українською - педагог із техніки мовлення Андрій Шимановський

Зауважимо, 2019 року до парламенту подавали законопроєкт "Про протидію лихослів'ю" (про дематюкацію мови) — пропонували штрафувати за нецензурну лайку на телебаченні, в ЗМІ тощо. Однак його так і не ухвалили.

Нагадаємо, вчені з'ясували, чому коти реагують на звук "пспспс". Дослідники впевнені, що це для них не просто дивне слово.

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