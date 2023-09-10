Як правильно спускати воду в унітазі, щоб уникнути бактерій: пояснення науковців дивує 

Ванна кімната - це розсадник хвороботворних бактерій. Для цього необхідно мити руки протягом 20 секунд гарячою мильною водою і регулярно прибирати у ванній кімнаті. Але ви, можливо, не знаєте, що у ванній кімнаті є одна регулярна причина розповсюдження мікробів.

Про це пише mirror.co.uk

Існує ще одна поширена дискусія - закривати чи не закривати кришку унітазу? Журнал "Better Homes & Gardens" знайшов дослідження, яке свідчить про те, що ви повинні закривати кришку перед тим, як змити воду в унітазі, незалежно від того, наскільки чистим ви вважаєте свій унітаз. Хоча багато людей можуть навіть не замислюватися над тим, що вони роблять під час змивання, краще закрити кришку заздалегідь, щоб уникнути розповсюдження мікробів по всій ванній кімнаті.

Ще в 1950-х роках вчені виявили, що коли ви змиваєте воду в туалеті, він виробляє так звані "біоаерозолі", які являють собою сукупність біологічних матеріалів, що переносяться повітрям. Ці аерозолі з часом осідають на навколишні поверхні, поширюючи на них фекальні організми - тому, якщо ваша зубна щітка знаходиться поблизу унітазу, будьте особливо обережні.

Нагадаємо, що насправді означає абревіатура WC.

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