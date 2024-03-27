Як правильно сушити коротке і довге волосся: 15 порад

Від правильності цього процесу залежить не лише візуальна складова, а й, що найважливіше, здоров'я вашого волосся.

Досі не задоволені якістю своєї укладки, при цьому начебто усе робите правильно? Спокійно, леді! Звичайне сушіння феном має певні правила, котрі допоможуть вам досягти бажаного результату.

Як правильно сушити волосся, щоб воно залишалося здоровим, а укладка мала ідеальний вигляд – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Це може здивувати вас, але сушіння волосся вниз головою – одна з найрозповсюдженіших помилок. Такий спосіб пошкоджує його, а у фіналі – неохайна пухнаста укладка. Власницям як довгого, так і короткого волосся підійдуть ці прості поради щодо правильного сушіння волосся.

Рекомендації, які допоможуть кожному

1. Не сушіть волосся одразу після миття, краще зачекайте 10-15 хвилин.

2. Оберіть правильне місце, де немає вологості.

3. Завжди застосовуйте термозахист.

4. Не нехтуйте "загостреною" насадкою для сушіння волосся, яка допомагає правильно направляти повітря, щоб воно рівномірно просихало.

5. Уникайте сушіння на найвищій температурі, краще віддати перевагу теплому режиму.

6. Не тримайте фен довго в одному положенні, бо повітря має рівномірно розповсюджуватися по всій голові.

7. Використовуйте гребінець: для довгого волосся може бути достатньо звичайного, проте для короткого – вам точно знадобиться браш.

8. Дещо підіймайте волосся біля коренів, це додасть природного об'єму.

9. Старайтеся не тримати фен занадто близько до голови: це убезпечить вашу шкіру від опіку, а техніку – від перегрівання.

10. Розподіляйте волосся за допомогою зажимів, не сушіть одразу занадто великі пасма.

11. При сушінні гарячим повітрям зачісуйте пасма спершу на один бік, а потім на інший, що дозволить укладці бути максимально рівномірною та "слухняною".

12. "Витягувати" волосся краще під кутом 40-45 градусів в напрямку лінії росту волосся.

13. Гарно просушуйте волосся – від коренів до кінчиків, адже зайва волога завадить досягти ідеалу в укладці.

14. Завершуйте укладку холодним повітрям, аби закріпити її та зробить однорідною.

15. Насамкінець візьміть декілька крапель масла й нанесіть на кінчики, щоб волосся блищало і не електризувалося.

Раніше ми писали про те, у які кольори не варто фарбуватися жінкам за 40-50 років.

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