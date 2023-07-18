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Як правильно українською - прибирати пилососом чи порохотягом: ви будете здивовані

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
482
Час на прочитання
1 хв
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Як правильно українською - прибирати пилососом чи порохотягом: ви будете здивовані

Як праивильно називати пилосос українською

Як буде українською "пилосос"

Багато програм для перевірки граматики та орфографії перекладають українською слово "пилосос" як "порохотяг". Доводиться їх слухати та виправляти.

Відомий мовознавець та учитель  Олександр Авраменко розповів, як правильно називати девайс для прибирання. 

Як українською правильно називати пилосос 

Олександр Авраменко уточнив, що слово "пилосос" є українським, його не потрібно виправляти та можна спокійно можна вживати.

Крім того, апарат для боротьби з пилом має ще інші назви. За словами Авраменко, словники дають три варіанти цього приладу. Найпоширенішим є якраз "пилосос", рідше вживані – "пилотяг чи пилосмок". Таке цікаве слово як "порохотяг" теж є синонімом вищезгаданих слів, але його вживають найрідше. 

Отже, можна спокійно прибирати з допомогою пилососа.

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Дата публікації
Перегляди
482
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