Як правильно українською сказати "попутчик": є багато відповідників

Не з "попутчиком" знайомляться в дорозі
У розмовній мові часто використовують слово "попутчик". "Попутчиком" називають людину, з якою їдуть разом в потязі, на автобусі, з ким їдуть разом на авто. Але це слово є суржиком, це мовна калька, що виникла від російського слова "путь" – "шлях".
"Попутчик" - як правильно українською
В українській мові слід використовувати слово "попутник".
Є інші варіанти, які потрібно використовувати замість русизму "попутчик".
- Це "подорожанин" чи "подорожній" – означає людини, яка подорожує разом з вами. Це слово може мати і більш загальне значення.
- "Супутником" називають того, хто йде, їде, подорожує разом із ким-небудь. Слово найчастіше вживається в контексті, коли мова йде про постійного компаньйона в подорожі. "Супутником" називається особа, яка просто подорожує з кимось, цебто проводить з кимось весь чи майже весь шлях. А "попутник" – особа, яка з кимось має той самий шлях.
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