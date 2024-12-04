Як правильно українською сказати "попутчик": є багато відповідників

Не з "попутчиком" знайомляться в дорозі

У розмовній мові часто використовують слово "попутчик". "Попутчиком" називають людину, з якою їдуть разом в потязі, на автобусі, з ким їдуть разом на авто. Але це слово є суржиком, це мовна калька, що виникла від російського слова "путь" – "шлях".

"Попутчик" - як правильно українською

В українській мові слід використовувати слово "попутник".

Є інші варіанти, які потрібно використовувати замість русизму "попутчик".

Це "подорожанин" чи "подорожній" – означає людини, яка подорожує разом з вами. Це слово може мати і більш загальне значення.

– означає людини, яка подорожує разом з вами. Це слово може мати і більш загальне значення. "Супутником" називають того, хто йде, їде, подорожує разом із ким-небудь. Слово найчастіше вживається в контексті, коли мова йде про постійного компаньйона в подорожі. "Супутником" називається особа, яка просто подорожує з кимось, цебто проводить з кимось весь чи майже весь шлях. А "попутник" – особа, яка з кимось має той самий шлях.

Читайте також: