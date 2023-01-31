Як правильно заощаджувати, щоб мати тисячі доларів у кінці року: поради на день, тиждень і місяць

Експертка з фінансів поділилася простими фінансовими звичками, яких потрібно дотримуватися щодня, щотижня, щомісяця та щороку, аби заощадити тисячі доларів за рік.

Австралійська засновниця та генеральна директорка Товариства розумних жінок Теа Анджелос, вважає, що виконання кількох не надто складних правил на регулярній основі може значно підвищити банківський баланс. Звісно, в умовах війни в Україні багато українців були змушені скоротити свої витрати, але тема збереження грошей і їхнього примноження залишається актуальною.

Про це йдеться на Daily Mail.

Щодня

Потрібно відстежувати свої витрати та перевіряти свій банківський баланс. Коли ви почнете записувати витрати, ви зрозумієте, де можна їх скоротити і на що насправді витрачаєте свою зарплату.

Щотижня

Анджелос переконана, що кожні сім днів потрібно робити ще дві речі: перевіряти свої заощадження і витрати, а також планувати своє харчування.

Купуючи продукти раз на тиждень, замість того, щоб робити покупки протягом тижня, ви автоматично витрачатимете менше.

Купувати продукти замість готової їжі допоможе додатково скоротити витрати, оскільки існує правило "готувати один раз, а їсти двічі".

Щомісяця

Анджелос радить щомісяця переглядати свій бюджет і автоматизувати свої рахунки, заощадження та інвестиції.

Автоматизація ваших переказів означає, що ви оплачуватимете рахунки, не замислюючись про них, а перегляд бюджету означає, що ви можете скоротити будь-які зайві витрати.

Щороку

Анджелос також розповіла про три ощадних рахунки, які потрібні кожному, зокрема високодохідний ощадний рахунок для короткострокових цілей, як-от поїздка у відпустку або купівля техніки.

Друге — це високодохідний ощадний рахунок для довгострокових цілей. Йдеться про збереження на великі покупки: авто, будинок тощо.

І по-третє, необхідно мати рахунок "екстреного фонду" коли "щось піде не так". В цьому раі слід мати накопичення на три-шість місяців ваших витрат на випадок, якщо щось піде не так.

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