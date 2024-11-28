Як "розбагатіти" на весіллях та розлученнях: у Китаї придумали нову схему шахрайства

Група шлюбних агентств у Китаї потрапила під пильну увагу поліції за те, що виманювала в одиноких чоловіків значні суми грошей, знайомлячи їх із "потенційними нареченими", які насправді були учасницями шахрайської схеми.

Про це пише South China Morning Post.

За інформацією слідства, деяким "нареченим" вдавалося "заробити" до 300 000 юанів (42 000 доларів США) лише за кілька місяців.

Згідно з заявою суду в Гуйяні, провінція Гуйчжоу, опублікованій у вересні цього року, поліцейська ділянка в районі Хуагоюань зареєструвала 180 заяв про шахрайство у шлюбних агентствах з березня минулого року. За цей період суд розглянув 50 справ, пов'язаних із суттєвими гонорарами, які клієнти заплатили шлюбним агентам за підбір пари.

До того, як влада розпочала розслідування, багато з цих шлюбних агентств орендували елітні офісні приміщення в Хуагоюані, щоб викликати довіру у багатих клієнтів. Частина співробітників агентств займалася активним пошуком одиноких чоловіків по всій країні. Інші співробітники шукали самотніх жінок у важких життєвих обставинах, щоб залучити їх до шахрайства. Як правило, це були розлучені жінки з боргами, які були згодні обманювати клієнтів-чоловіків заради грошей.

Шахрайська схема була організована вкрай просто. Чоловік підписував контракт із агентством, після чого зустрічався з потенційною нареченою. Потім шлюбний агент лише за кілька днів умовляв пару одружитися, а наречений виплачував сотні тисяч юанів агентству як викуп за наречену.

Потім пара грала "швидке весілля", а незабаром новоспечена дружина або зникала, або змушувала чоловіка подати на розлучення, роблячи його подружнє життя нестерпним різними способами.

Одна з таких "вічних наречених" за три місяці встигла кілька разів вийти заміж і розлучитися, заробивши 300 000 юанів за три місяці. Вийшовши заміж за клієнта шлюбного агентства, вона незабаром подала на розлучення, звинувативши його у домашньому насильстві. Повідомляється, що цей чоловік заплатив агентству викуп за наречену у розмірі 170 тисяч юанів. Крім того, після розлучення жінка забрала частину спільного майна, зокрема машину, яку їй купив чоловік після весілля.

Інший чоловік, на ім'я Ляо, з яким вдалося поспілкуватися журналістам, розповів, що одружився з нареченою з агентства, лише через два дні після першої зустрічі, заплативши викуп у розмірі 16 тисяч доларів США.

Через два місяці після весілля дружина Ляо зажадала, щоб він купив їй будинок та машину, і почала сваритися з ним. Пізніше випадково з'ясувалося, що ця жінка має п'ятеро дітей. А коли Ляо вирішив вимагати повернення грошей від агентства, він виявив, що компанія закрита через поліцейське розслідування.

Колишній співробітник одного з агентств, ім'я якого видання не називає, повідомив, що після початку поліцейського розслідування частина агентств перенесли свої офіси в інші провінції.

Нагадаємо, у Нігерії викрили шахрайську клініку з лікування безпліддя, де жінкам вводили невідомі препарати та переконували їх у тому, що вони вагітні, а потім давали чужих дітей. Іноді "вагітність" тривала до 15 місяців.

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