5 небезпечних фраз на співбесіді, які можуть вказувати на токсичну компанію

Шукаючи роботу, зверніть увагу на фрази, що можуть попередити про проблеми в управлінні.

Зазвичай люди не хочуть працювати в колективі з нездоровою атмосферою. Щоб цього уникнути, варто звертати увагу на певні фрази під час працевлаштування. На співбесіді кожне слово може розкрити багато про роботодавця, а деякі, на перший погляд, невинні висловлювання можуть вказувати на токсичне робоче середовище.

Про це повідомляє Work.ua.

Багато людей прагнуть уникнути роботи в колективах з нездоровою атмосферою. Щоб не потрапити в таку ситуацію, важливо звертати увагу на певні фрази під час співбесіди.

Наприклад, якщо під час розмови звучить, що в компанії заведено працювати понаднормово, це може свідчити про відсутність балансу між роботою та особистим життям. Якщо понаднормова робота стає нормою, а не винятком, це ознака токсичної корпоративної культури.

Також варто насторожитися, якщо вам повідомляють, що тих, хто не справляється з роботою, швидко замінюють. Це вказує на те, що компанія не готова підтримувати своїх працівників у складних ситуаціях, а просто звільняє їх. Така поведінка свідчить про відсутність належної підтримки в колективі.

Фраза про динамічну роботу без обмежень формальностями може вказувати на хаос у процесах управління. Відсутність чітких стандартів призводить до стресу як для окремих працівників, так і для команди в цілому.

Коли роботодавець говорить, що шукає командного гравця для виконання будь-якого завдання, це може бути прихованим попередженням про те, що від вас вимагатимуть виконання додаткових завдань без відповідної компенсації. У таких компаніях часто очікують, що працівники працюватимуть більше, ніж передбачено їх посадовими обов'язками.

Якщо ви чуєте, що компанія має вимогливе керівництво, яке стимулює досягнення, це може свідчити про токсичне начальство. Надмірна вимогливість керівників зазвичай призводить до стресу та нездорової атмосфери в колективі.

Загалом, якщо під час співбесіди ви почули кілька з цих фраз, це може свідчити про серйозні проблеми з корпоративною культурою в компанії. Перед тим, як приймати пропозицію про роботу, варто добре все зважити, щоб не потрапити в токсичне середовище.

Нагадаємо, у зв’язку за нарощенням мобілізаційних зусиль, бізнес очікує, що буде ще важче знайти працівників, і це ще більше обтяжить понівечену економіку держави.

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