Як сказати українською "достопримечательность"

"Достопримечательность" українською - як сказати правильно
Суржик аж ніяк не додає милозвучності нашій мові. Помилок, зокрема суржиків припускаються багато жителів України, а ще більше українців воліють їх позбутися, замінити на українські синоніми.
Серед слів, які часто помилково вживають в українській мові - "достопримечательность". Слово "достопримечательность" означає об'єкт або місце, яке привертає увагу туристів, місцевих жителів завдяки своїй унікальності, історичній, культурній чи природній, іншій цінності. Найчастіше так називають пам'ятку архітектури, природний об'єкт, будь-яке інше місце, що має значення для культурної спадщини, історії, ідентичності країни. Це певні символи, що викликають захоплення.
В нашій країні таких місць дуже багато. Щоб їх описати існує багато відповідників, синонімів.
Як сказати "достопримечательность" українською
Крім відповідника "визначна пам'ятка", як свідчать українсько-російські словники, це слово в українській мові має кілька значень, які залежать від контексту та об'єкта.
Це може бути:
- культурна, історична пам'ятка,
- визначний об'єкт чи місце,
- пам'ятне місце,
- варта уваги річ,
- визначна річ,
- пам'ятка,
- визначне місце,
- туристичний об'єкт,
- архітектурний шедевр,
- історичний об'єкт,
- дивогляд.
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