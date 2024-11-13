Як сказати українською "достопримечательность"

Суржик аж ніяк не додає милозвучності нашій мові. Помилок, зокрема суржиків припускаються багато жителів України, а ще більше українців воліють їх позбутися, замінити на українські синоніми.

Серед слів, які часто помилково вживають в українській мові - "достопримечательность". Слово "достопримечательность" означає об'єкт або місце, яке привертає увагу туристів, місцевих жителів завдяки своїй унікальності, історичній, культурній чи природній, іншій цінності. Найчастіше так називають пам'ятку архітектури, природний об'єкт, будь-яке інше місце, що має значення для культурної спадщини, історії, ідентичності країни. Це певні символи, що викликають захоплення.

В нашій країні таких місць дуже багато. Щоб їх описати існує багато відповідників, синонімів.

Як сказати "достопримечательность" українською

Крім відповідника "визначна пам'ятка", як свідчать українсько-російські словники, це слово в українській мові має кілька значень, які залежать від контексту та об'єкта.

Це може бути:

культурна, історична пам'ятка,

визначний об'єкт чи місце,

пам'ятне місце,

варта уваги річ,

визначна річ,

пам'ятка,

визначне місце,

туристичний об'єкт,

архітектурний шедевр,

історичний об'єкт,

дивогляд.

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