Як сніданок може вплинути на тривалість життя: вчені зробили несподіване відкриття

30-відсоткового обмеження калорій було достатньо, щоб збільшити тривалість життя на 10 відсотків.

Час вашого ранкового прийому їжі може збільшити тривалість життя аж на 35 відсотків.

Про це пише UA Vestnik.

Вчені дослідили, що ранкова порція прийому їжі у певні часові рамки впливає на тривалість життя, за умови, якщо наприкінці дня споживатиметься менше їжі.

"Організму може бути корисно їсти багату їжу на сніданок і обід, а потім вечеряти раніше. Також з’ясувалося, що обмеження калорій у нічний час пом’якшує вікові зміни в експресії генів. Іншими словами, зміна часу прийому їжі може протидіяти запальним ефектам, які старіння робить на Експресію генів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, обмеження калорійності продовжує тривалість життя, але механізми, за допомогою яких це відбувається, залишаються погано вивченими.

"30-відсоткового обмеження калорій було достатньо, щоб збільшити тривалість життя на 10 відсотків, однак щоденний інтервал голодування та дотримання циркадного режиму харчування діяли разом, щоб збільшити тривалість життя на 35 відсотків", - додали в повідомленні.

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