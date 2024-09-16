Як вибрати енергоефективний газовий котел: корисні поради

У "Нафтогазі" розповіли, що потрібно зробити, щоб узимку було тепло в оселі

З наближенням опалювального сезону в Україні важливо подбати про те, щоб ваше житло було забезпечене надійним джерелом тепла. Вибір енергоефективного обладнання не тільки створить комфорт у зимові холоди, але і дозволить зменшити витрати на комунальні послуги.

Про це розповіли у Нафтогазі.

Повідомляється, що газові котли є відомим і перевіреним рішенням для опалення, відрізняючись своєю надійністю, безпекою та економічністю. Їх переваги включають низьке споживання електроенергії, відсутність додаткового навантаження на електромережу під час пікових навантажень, а також можливість роботи від альтернативних джерел енергії в разі відключення електроенергії.

У Нафтогазі зазначили, що при виборі газового котла варто звернути увагу на такі характеристики, як тип котла, його потужність і рівень енергоефективності.

Крім того, у компані, нагадали, про важливість обслуговування вже існуючого обладнання до початку опалювального сезону. Це дозволить своєчасно виявити та усунути можливі проблеми, гарантуючи стабільну роботу системи опалення протягом всього холодного сезону.

Як обрати ідеальний газовий котел

Тип котла:

Одноконтурний: Тільки для опалення, можна додати бойлер для гарячої води.

Двоконтурний: Для опалення і гарячого водопостачання, економніший варіант.

Тип камери згорання:

Відкрита: Використовує повітря з приміщення, підходить для добре провітрюваних кімнат.

Закрита: Відбирає повітря ззовні через вентиляційний канал, краща енергоефективність і безпека.

Димохід:

Природне відведення: Залежить від природної циркуляції повітря.

Турбований (коаксіальний): Використовує турбіну для примусового відведення димових газів, підходить для погано вентильованих приміщень.

Потужність котла:

Розрахунок: 1 кВт на 10 м² площі. Для одноконтурних додати 20% запасу, для двоконтурних – 40%.

Сучасні функції:

Захист та автоматизація: Захист від замерзання, стрибків тиску, Wi-Fi управління, модулятори полум’я.

Запалювання: П’єзо або електричне.

Керування: Механічна або електронна панель.

Нагадаємо, генеральний директор "Нафтогазу"Олексій Чернишов повідомив, що наступний опалювальний сезон в Україні буде дуже складним. Україна готується до зимового періоду, забезпечуючи достатні запаси газу та стабільні ціни для споживачів.

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