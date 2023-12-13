Як ялинкові ферми допомагають дикій природі та тваринам: пояснили екологи

Через екологічну користь справжніх ялинок багато екологів віддають перевагу саме їм.

Ялинкові ферми можуть допомогти дикій природі. Екологи кажуть, що ферми для виробництва різдвяних ялинок мають екологічну користь.

Про це пише видання The New York Times.

У кліматично небезпечні часи, коли охолоджувальні та насичені киснем властивості дерев ніколи не цінувалися так, здається нерозумним підтримувати їх вирубування. Але саме через екологічну користь справжніх ялинок багато екологів віддають перевагу саме їм, а не штучним.

“Ферми для створення різдвяних ялинок можуть функціонувати так само як молоді ліси. Як правило, на кожне спиляне дерево висаджують від двох до трьох саджанців. Ферми для різдвяних ялинок часто вирощують на невикористаних сільськогосподарських угіддях, що дозволяє виробникам зберегти свої зелені насадження”, - пише видання посилаючись на екологів.

Які переваги ялинкових ферм

Вони витягують вуглець з атмосфери.

Вони очищають повітря.

В багатьох випадках вони очищають питну воду.

Вони утримують ландшафт незабудованим, запобігаючи виникненню непроникних поверхонь, надаючи економічні стимули землевласникам.

Крім того, в умовах інтенсивного розвитку і прискореної втрати природних лісових масивів деревні ферми можуть забезпечити середовище існування для дикої природи, особливо птахів і ссавців, які віддають перевагу відкритим просторам на узліссях лісів.

Нагадаємо, на Київщині у селищі Коцюбинське спалахнув скандал через новорічну ялинку – святкове дерево внизу прикрасили малюнками з російського мультфільму "Маша та ведмідь".

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