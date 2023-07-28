Як з'явився Кен: історія створення бойфренда Барбі та яке його повне ім'я (фото)

Після виходу у світ нашумілої стрічки "Барбі", користувачі все більше почали дізнаватися про цих ляльок.

Як виявилося, бойфренд Барбі – Кен – має не менш цікаву історію створення. Насправді знамениту пластикову ляльку було названо на честь реальної людини, передає dailystar.co.uk.

Повне ім'я Кена - Кеннет Шон Карсон, і він був названий на честь сина творця Барбі – Рут Гендлер. Авторка також стала співзасновницею Mattel разом зі своїм чоловіком Елліотом.

Вперше лялька з'явилася на прилавках магазинів у березні 1961 року, зробивши Кена за знаком зодіаку Рибами.

Його представили через два роки після того, як Mattel вперше випустила ляльку Барбі. Створювати Кена почали після скаргу на те, що Барбі була незаміжньою жінкою.

Перша лялька Кен була одягнена в червоний купальний костюм і сандалі, а на плечах був рушник.

Кен 1961 року / Фото: Getty Images

Але син Рут стверджував, що він не схожий на ляльку пляжного нероби, названу на його честь. 1989 року він сказав Los Angeles Times: "Лялька Кен — це Малібу. Він ходить на пляж і займається серфінгом. У ньому всі ці ідеальні американські штучки".

Тим часом Кеннет Гендлер цим не займався, він любив грати на піаніно та ходив у кіно із субтитрами.

Висота фігурки була 30 см, що на 1,3 см вище за його дівчину. Вже пізніше Кену розширили гардероб: на ньому можна було побачити розкішні смокінги, спортивні костюми, шорти та туфлі.

Кен 1985 року / Фото: Getty Images

Пара із вигаданого міста Віллоус, штат Вісконсін.

Барбі та Кен 1977 року / Фото: Getty Images

А Барбі, повне ім'я якої Барбара Міллісент Робертс, було названо на честь дочки Гендлер Барбари, сестри Кеннета Гендлера.

Пластикова лялька дебютувала 9 березня 1959 року, що також робить її за знаком зодіаку Рибами.

Нагадаємо, 62-річна суперфанатка Барбі шокувала своєю колекцією. За 30 років вона зібрала 15 000 різних ляльок.

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