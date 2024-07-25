Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасикова здивувала передбаченням про наступ окупантів на Донеччині. Вона наголосила, що під Нью-Йорком росіяни зазнають поразки.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Яну Пасинкову запитали її глядачі про те, як закінчиться наступ Росії на Нью-Йорк Донецької області. На що вона заявила, що окупаційна армія зазнає поразки.

"Їх там кинуть, як собак і наші їх там добиватимуть. Коли буде команда відступати рашистам, вони навіть при тому, що буде можливість відступити, їм настільки наплювати на своїх людей, що тих кинуть і тікатимуть. Тобто якщо якась бригада, рота, взвод не представляють цінності - навіщо витрачати на них ресурс", - сказала Яна Пасинкова.

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