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Як закінчиться наступ Росії на Харків: передбачення переможниці "Битви екстрасенсів"

Як закінчиться наступ Росії на Харків: передбачення переможниці "Битви екстрасенсів"

Як закінчиться наступ РФ на Харківщину / колаж ТСН.ua

Тарологиня передбачила відступ окупантів.

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова вважає, що Росія не окупує Харків та Харківську область. 

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі. 

Яна Пасинкова зауважила, що наступ Росії на Харківщину закінчиться провалом країни-терористки. 

"Їм доведеться покинути цю територію, бо скоро буде оголошено мир, перемиря, або патнери вирішать долю Харкова на користь Харкова та України. Мається на увазі Харківський напрямок", - сказала переможниця "Битви екстрасенсів". 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, ясновидець назвав точну дату, коли закінчиться війна в Україні.

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