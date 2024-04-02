Як закінчиться війна в Україні та хто переможе - відьма здивувала передбаченням

Відьма вважає, що 2024 року заморожування війни не буде.

Відьма-тарологиня Марія Тиха вважає, що Росія не переможе у війні проти України. Вона передбачає, що під час війни РФ може навіть втратити свою територію.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Поговоримо".

"По Росії карти показують чисельність армії, їх більше. Але при цьому у них провальні військові стратегії. Україна має менше людей, але у нас є союзники. Так, нам страшно, але нам дали зброю. І може ще даватимуть. Єдине від чого ми не можемо захиститись - це від обстрілів. Але у плані стратегії у нас краще. Щодо того хто переможе - то його не буде. Карта показує в Україні розчарування, а на Росію випадає карта повішаного, вони не отримають те, чого хочуть", - пояснила відьма.

Марія Тиха також вважає, що 2024 року не буде заморожування війни.

"Кінця поки нема. Для України карта миру перевернута, а для Росії показує, що ще і територію РФ окупують", - каже Марія Тиха.

Тарологиня додала, що зараз дуже складно сказати щось точно, оскільки події розвиваються дуже динамічно та постійно змінюються.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, чорний маг передбачив, чи буде новий наступ Росії на Україну.

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